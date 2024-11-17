بكل أسراره زي المحلات، طريقة عمل جميع أنواع المخلل

طريقة عمل المخلل في البيت، تختلف مع كل نوع من أنواع الخضار، التي سيتم تخليلها، فلكل نوع أسراره وخطواته، ومدة محددة حتى يصبح جاهزا للأكل.



وفي السطور التالية، نستعرض كل أنواع الخضار المخلل، بكل أسراره، زي أشهر محلات المخلل.

طريقة عمل الليمون المعصفر

الليمون المعصفر

طريقة عمل الليمون المعصفر، من طرق تخليل الليمون التي تحاول كل ست بيت تعلم طريقتها، لأنه من أصناف المخلل الذي يعشقه الجميع، فبدلا من شرائه جاهز، تفضل الكثيرات عمله في البيت.



وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الليمون المعصفر.

المكونات

1 كيلو ليمون

1/2 كيلو ليمون للعصر

عصفر

حبة البركة

زيت زيتون

ملح خشن

مبشور جزرتين

شطة حسب الرغبة

طريقة عمل الليمون المعصفر



اعصري نصف كيلو الليمون، وضيفي قشره لكيلو الليمون الذي ستقومين بتخليله، لأنه سيتعامل نفس معاملته.

ضعي كيلو الليمون المضاف له قشر الليمون، في وعاء واغمريه بالماء، حتى يغطيه الماء تماما، ارفعي الوعاء على النار، واتركيه يغلي، حوالي ربع ساعة.

صفي الليمون بعد ذلك من الماء الساخن، وضعيه في ماء مثلج، حتى يحتفظ بقوامه، ثم صفيه من الماء

ضيفي كمية من الماء الفاتر لليمون، بحيث يتم تغطيته بالماء، واتركيه في هذا الماء لمدة 3 ايام، مع تغيير الماء مرتين في اليوم.

بعد مرور الثلاث أيام، احضري بولة كبيرة، وضعي فيها الملح والعصفر والجزر وحبة البركة، واخلطيهم جيدا، وضعي جزء من هذه الخلطة في قاع برطمان التخليل

صفي الليمون من ماء النقع، وشقي كل ليمونه من الاعلى، بعلامة (x)، ثم ضعي الخلطة داخل الفتحة.

رصي الليمون في البرطمان، دون الضغط عليه بشدة.

اغلي لتر من الماء، ثم اتركيه ليبرد، حتى تحصلي على ماء معقم، ثم ضيفي له 6 ملاعق كبيرة ملح، ونصف كوب خل، ليكون لديكي سائل التخليل.

اسكبي عصير الليمون في البرطمان، ثم ضيفي سائل التخليل، حتى يغمره تماما، ويغطيه تماما.

ضيفي بعد ذلك ما تبقي من خلطة الليمون المعصفر على السطح، وغطي سطح البرطمان بالقليل من الزيت، ثم اغلقي البرطمان جيدا.

لا تفتحي البرطمان قبل 5 أيام.

طريقة عمل الزيتون المخلل، بطريقة احترافية

مخلل الزيتون

طريقة عمل الزيتون المخلل، في البيت، من الوصفات التي توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصةً بالنسبة للأسر التي لا تستطيع الاستغناء عن طبق المخلل مع كل وجبة، والذين يمثل لهم المخلل بندا أساسيًا من بنود السلع الشهرية، فتعلم طريقة عمل الزيتون المخلل في البيت، سيوفر الكثير من مصروف البيت.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الزيتون المخلل، بطريقة احترافية.



وهناك العديد من الطرق المختلفة لصنع الزيتون المخلل. فيما يلي الطريقة الأساسية، والأسهل، ونتيجتها مضمونة.



المكونات:

1 كيلو زيتون أخضر أو أسود

1 لتر ماء

1/2 كوب ملح

1/4 كوب خل

1/4 كوب سكر

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب أوراق غار

10 فصوص ثوم مقشر

5 حبات فلفل أسود

2 حبة قرنفل

خطوات عمل الزيتون المخلل

اغسلي الزيتون جيدًا بالماء البارد.

في وعاء كبير، اخلطي الماء والملح والخل والسكر وعصير الليمون.

ضعي الزيتون في محلول التخليل، واتركيه لمدة 3 أيام في درجة حرارة الغرفة.

بعد 3 أيام، أضيفي أوراق الغار والثوم والفلفل الأسود والقرنفل إلى الزيتون.

ضعي البرطمان في الثلاجة، واتركيه لمدة 2-3 أسابيع حتى ينضج الزيتون.

نصائح وأسرار لضمان نجاح الزيتون المخلل



يمكنك إضافة بعض التوابل الأخرى إلى محلول التخليل حسب الرغبة، مثل الفلفل الأحمر أو الزعتر أو الكركم.

إذا كنتي تريدين تخليل الزيتون بسرعة، يمكنك غلي محلول التخليل لمدة 5 دقائق قبل إضافة الزيتون.

لا تفتحي البرطمان أثناء التخليل؛ حتى لا يدخل الهواء ويسبب تعفن الزيتون.



مدة صلاحية الزيتون المخلل

يمكن تخزين الزيتون المخلل في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

طريقة عمل اللفت المخلل، ألذ من الجاهز



طريقة عمل اللفت المخلل، من أصناف المخلل التي تحاول تعلم طريقته كل ست بيت، لأنه من أنواع المخلل التي يفضلها الجميع، كما أن الكثير من ستات البيوت، تشكو من عدم قدرتها على عمله زي الجاهز

لكننا في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل اللفت المخلل، بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، زي الجاهز، وطعمه ألذ.



المكونات

3 كيلو من اللفت مقطعين مكعبات صغيرة

حبة من البنجر

2 ثمرة فلفل احمر حار

2 لتر من الماء

نصف كوب من الخل

4 ملاعق كبيرة من الملح



طريقة عمل مخلل اللفت:

في البداية، لابد أن نجيد شراء اللفت الجيد، فلابد أن نختار اللفت صغير الحجم ومستدير، حتى لا يكون مفرغا من الداخل، أن يكون أحمر اللون.

نقطع اللفت لمكعبات صغيرة، وكلما كان حجم اللفت صغيرا يكون أفضل وسهل في الاكل.

من المعلومات الشهيرة في تخليل أي خضراوات، أن لكل كوب من الماء نضع ملعقة كبيرة من الملح، ولكن مع تخليل اللفت في هذه الطريقة، يتم تقليل الملح، ليكون متماسك وغير طري، مع خطوة أو سر من أسرار الشيف فاطمة ابو حاتي في تخليل اللفت، مع احتفاظه بقوامه المتماسك لأخر قطعة فيه.

وقبل البدء في التخليل، نضيف معلقتين من الملح لكل كيلو من اللفت، و"ندعك بهم اللفت جيدا"، ونتركه لمدة 6 ساعات، أو ليلة كاملة، مع هذا الملح، وسنلاحظ نزول بعد مرور الوقت، وجود ماء قد خرج من اللفت، وهذا الماء هو السر الذي سيساعد في احتفاظ اللفت بقوامه المتماسك، حتى أخر حبة فيه.

نشطف بعد ذلك اللفت جيدا من الملح، الذي تركناه فيه لمدة ليلة كاملة.

نضع البنجر في الكبة – وهذه أفضل طريقة لعمل البنجر لتوحيد لون ماء اللفت ولون اللفت – ونضيف الفلفل الحار.

نضيف لهم نصف كوب الخل والقليل من الماء، وذلك لسهولة الفرم، ونفرم المكونات جيدا في الكبة.

نضع 6 ملاعق من الملح، على 6 لتر من الماء، ونقلب جيدا، حتى يذوب الملح تماما.

في برطمان زجاجي نظيف، نضع اللفت، ونكبسه جيدا، ونضيف ماء التخليل للبرطمان، حتى يمتلئ تماما.

لابد أن تغمر المياه اللفت تماما، ويترك من 3 أيام إلى أسبوع قبل أن يكون جاهزا للأكل.

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

مخلل الخيار

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة عمل الخيار المخلل السريع في البيت، وبكل سهولة.

مكونات عمل الخيار المخلل:

كيلو خيار متوسط الحجم

ملعقة صغيرة خل

لكل كوب ماء ملعقه كبيره ملح خشن

معلقه صغيره سكر او عسل اسود حتى يحتفظ الخيار بالقرمشة ولا يصبح لينا طريا

بعض حبات الفلفل الحار حسب الرغبة ويمكن استبداله بالفلفل المكبب الحلو او فلفل الوان

طريقة عمل الخيار المخلل يغسل الخيار ويوضع فى مصفاة، ثم يفتح بواسطة السكينة فتحة صغيرة ليس للآخر.

يرص الخيار فى البرطمان المغسول جيدا، ويضاف اليه الفلفل ويذاب الماء مع الملح والخل والسكر أو العسل الأسود، ويصب فوق الخيار حتى الآخر.

ثم نقوم بوضع طبقة من الزيت (حتى تمنع دخول الهواء إلى البرطمان، مما يسبب نمو البكتيريا وفساد الخيار بدلا من تمليحه )

يترك حوالي 4 أيام الى اسبوع حسب درجة حرارة المطبخ.

ملحوظة:

اذا اردتم اكل الخيار فورا يمكنكم وضع الماء والملح والخل والسكر فى وعاء ووضع الخيار به، ويغلى على النار لمدة 3 دقائق، ثم ينقل الخيار الى البرطمان وفوقه السائل الملحى ويغطى بطبقه من الزيت ويؤكل ثانى يوم وبألف هنا.



طريقة عمل مخلل الفجل الأبيض

مخلل الفجل

اغسلي الفجل جيدًا بالماء البارد، ثم قشريه واقطعيه إلى شرائح رفيعة.

في قدر متوسط ​​الحجم، اخلطي الماء والخل والسكر والملح والثوم البودرة والفلفل الأسود.

سخني المزيج حتى يغلي، ثم خففي الحرارة واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

ارفعي المزيج عن النار واتركيه يبرد تمامًا.

ضيفي شرائح الفجل إلى المزيج البارد.

صبي المزيج في برطمان زجاجي نظيف.

أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة يومين.

بعد يومين، ضعي البرطمان في الثلاجة.

سيستمر المخلل في التخمير في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك استخدام أي نوع من الفجل في هذه الوصفة، ولكن الفجل الأبيض هو الخيار الأكثر شيوعًا.

إذا كنت تفضل أن يكون مخلل الفجل حارًا، يمكنك إضافة المزيد من الفلفل الأسود المطحون.

يمكنك أيضًا إضافة مكونات أخرى إلى مخلل الفجل، مثل الكرفس والبصل.

طريقة عمل مخلل الجزر



مخلل الجزر

ولأن الجزر نن أنواع الخضروات التي تتميز بأنها يمكن تقديمها بأكثر من شكل وطريقة، ما بين الحلو والحادق والمطبوخ، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل مخلل الجزر.

مكونات عمل مخلل الجزر الاحترافي

* 1 كيلو جزر

* ربع كوب خل أبيض

* 1 لتر ماء

* ملعقة كبيرة سكر

* 5 ملعقة كبيرة ملح

* 1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

* 1 ملعقة صغيرة حبوب كزبرة

* 1 ملعقة صغيرة حبوب خردل

* 1 عود قرفة

* 4 فصوص ثوم

* 1 شريحة ليمون

طريقة تحضير وخطوات عمل مخلل الجزر

1. اغسلي الجزر جيدًا وقشره.

2. قطّعي الجزر إلى شرائح رفيعة أو مكعبات.

3. في قدر، ضعي الماء والخل والسكر والملح والشطة (إذا كنت ترغبين في ذلك) وحبوب الكزبرة وحبوب الخردل والقرفة.

4. اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة، ثم خفّفي النار واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.

5. أضيفي الثوم وشريحة الليمون إلى المزيج.

6. ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد.

7. ضعي الجزر في برطمان معقم.

8. اسكبي مزيج التخليل فوق الجزر، مع التأكد من تغطيتها بالكامل.

9. أغلق البرطمان بإحكام واتركه في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوع على الأقل.

خطوة اختيارية: يمكنك نقع الجزر في ماء ساخن كخطوة أولى؛ لتسريع عملية التخليل، لمدة 15 دقيقة، ثم يمكنك بعد ذلك تصفيته من الماء، ووضعه في البرطمان، واستكمال خطوات التخليل.

نصائح هامة قبل تخليل الجزر

* يمكنك إضافة المزيد من التوابل إلى مزيج التخليل حسب الرغبة، مثل الفلفل الأسود أو الكزبرة المطحونة أو الكمون.

* تأكدي من استخدام برطمان معقم لمنع نمو البكتيريا.

* يمكنك تخزين مخلل الجزر في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أشهر.