طريقة تخليل الزيتون الأخضر، مثل الجاهز وأحلى

طريقة تخليل الزيتون الأخضر، الزيتون الأخضر من الخضروات الشهيرة واللذيذة التى لها استخدامات عديدة وتقدم كنوع من أشهر المخللات.

وطريقة تخليل الزيتون الأخضر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره في المنزل.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طرق تخليل الزيتون الاخضر.

مكونات تخليل الزيتون الأخضر:-

خمسة كيلو زيتون أخضر

ربع كيلو فلفل حار

ربع كيلو جزر مجروش

كرفس

2 كوب عصير ليمون

⁠نصف كوب زيت زيتون

⁠ليمون مكعبات

ثوم مفروم

ملح ( حسب الرغبة ) لكل كوب ماء ملعقة كبيره ممتلئة ملح

ملعقتين عصفر

ملعقتين حبة البركة حسب الرغبة

ملعقتين هريسة حسب الرغبة

طريقة تخليل الزيتون الأخضر:-

أنقعى الزيتون وهو مغلق وغيري المياه كل ساعتين للتخلص من نسبة المرارة لمدة يوم أو يومين أو تلاتة.

⁠بعدها نحدث فتحات بالزيتون ذات الحجم الكبير.

ثم ⁠نضع الكرفس

⁠نقطع الفلفل صغير على الزيتون

نضع قطع الليمون قومى بقطع الجزر

ونضع ثوم مفروم، ثم نضيف ملعقة كبيرة عصفر، وملعقة كبيرة حبة البركة حسب الرغبة، ووملعقتين هريسة حسب الرغبة.

ثم نقوم بعمل محلول الملح ( ماء + ملح) ونضيف عليهم عصير الليمون وزيت الزيتون.

ونضعها في برطمانات ونوزع المحلول ونغطي بكيس ثلاجة والغطاء المحكم حتى تمام النضج.

تخليل الزيتون الأخضر

فوائد الزيتون الأخضر

والزيتون الأخضر له فوائد صحية عظيمة، ومن فوائد الزيتون الأخضر:-

- تناول الزيتون يلعب دورا فعالا في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، الأمر الذي يساهم في دعم وتعزيز صحة القلب والشرايين وحمايتها من الجلطات، كما يحمى من السكتات الدماغية والقلبية.

- تناول الزيتون بشكل منتظم يعمل على دعم وتقوية الجهاز المناعى ومحاربة الشوارد والجذور الحرة المسببة للسرطان، بفضل احتواء الزيتون على مضادات الأكسدة من فيتامين "أ"، وفيتامين "ه"ـ

- احتواء الزيتون على مادة البوليفينول، يعمل بشكل كبير في التخلص من الجذور الحرة وتقوية الذاكرة ومكافحة الزهايمر.

- احتواء الزيتون على العديد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين "أ"، وحمض الأوليك، يسهم في الحفاظ على بشرة نضرة وناعمة ومكافحة علامات الشيخوخة والتجاعيد والترهلات والمحافظة على البشرة ناعمة وصحية.

- يلعب الزيتون دورا فعالا في تقوية المعدة وتسهيل الهضم، كما أنه يعمل على علاج الإمساك.