السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد "الفود بلوجرز" بتهمة الابتزاز وتقديم محتوى مخالف

النائب العام،فيتو
النائب العام،فيتو

تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد الفود بلوجرز الذين يقومون بتقييم الأطعمة في المحلات والمولات الشهيرة، وذلك بعد المحتوى المثير للجدل الذي يقدمونه، والذي يثير غضب شرائح كبيرة من المجتمع.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1077271 أن هؤلاء "الفود بلوجرز" يبتزون أصحاب المطاعم والمحلات التجارية من خلال تقديم تقييمات غير محايدة، بالإضافة إلى تحصيل أموال غير خاضعة للضرائب المصرية.

واتهم البلاغ هؤلاء الفود بلوجرز بتقديم محتوى غير مطابق لقواعد المجتمع المصري وقوانين الأمن الغذائي.


وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص، متابعة وإغلاق حساباتهم الإلكترونية، والتأكد من الأموال المتحصلة، بالإضافة إلى تفعيل دور المتخصصين في الدولة للتأكد من سلامة الأغذية وحفاظًا على صحة المواطنين المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفود بلوجرز المجتمع المصري النائب العام

مواد متعلقة

بلاغ للنائب العام في واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي على السوشيال ميديا

إخلاء تجمع سكني في تل أبيب بعد بلاغ عن احتمال وقوع حادث أمني
ads

الأكثر قراءة

الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

جيلبرتو يسجل الهدف الثاني لـ أورلاندو في شباك الأهلي (صور)

الأهلي يخسر من أورلاندو ويصعد بالمركز الثاني لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (صور)

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

أورلاندو بيراتس يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

ليفربول يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي ويفوز على برينتفورد 2-0 (صور)

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

شباب بلوزداد يودع دوري أبطال أفريقيا بسداسية في شباك إستاد أبيدجان

منوعات

المزيد

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 18-01-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

أسماء سورة الأحزاب وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ؟، الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية