بلاغ للنائب العام ضد "الفود بلوجرز" بتهمة الابتزاز وتقديم محتوى مخالف

تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد الفود بلوجرز الذين يقومون بتقييم الأطعمة في المحلات والمولات الشهيرة، وذلك بعد المحتوى المثير للجدل الذي يقدمونه، والذي يثير غضب شرائح كبيرة من المجتمع.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1077271 أن هؤلاء "الفود بلوجرز" يبتزون أصحاب المطاعم والمحلات التجارية من خلال تقديم تقييمات غير محايدة، بالإضافة إلى تحصيل أموال غير خاضعة للضرائب المصرية.

واتهم البلاغ هؤلاء الفود بلوجرز بتقديم محتوى غير مطابق لقواعد المجتمع المصري وقوانين الأمن الغذائي.



وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص، متابعة وإغلاق حساباتهم الإلكترونية، والتأكد من الأموال المتحصلة، بالإضافة إلى تفعيل دور المتخصصين في الدولة للتأكد من سلامة الأغذية وحفاظًا على صحة المواطنين المصريين.

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