الجمعة 17 يناير 2025
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اقتصاد

مجلس إدارة غرفة القاهرة يناقش سبلًا جديدة لتطوير الخدمات التجارية والمجتمعية

خلال اجتماع مجلس
خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة

بحث مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري سبل تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة أهم الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية.

 

أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها


وأكد مجلس إدارة الغرفة أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها بما يتناسب مع المستجدات العصرية  الحديثة وينمي  الأنشطة المختلفة بالغرفة.

 

المساهمة في ضبط السوق والسعي لتوفير كافة السلع

 

شدد مجلس إدارة الغرفة علي أهمية المساهمة في ضبط السوق والسعي لتوفير  كافة السلع خاصة الاساسية لمساندة جهود الدولة في دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم بزيادة معروض السلع خاصة الاساسية وهو ما يحافظ علي إستقرار السوق.

خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة
خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة


ووجه أيمن العشري الشكر لأعضاء مجلس إدارته ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة علي سعيهم لتقديم الخدمات " التجارية – المجتمعية" ودعمها بآراء وأفكار مهمة ومتنوعة تستهدف سرعة تقديمها وتطويرها خلال الفترة القادمة.

 

إشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق والتوسع في أسواق اليوم الواحد


وأثنى "العشري" على جهود الدولة في ضبط السوق والتوسع في أسواق اليوم الواحد لما لها من مردود ايجابي علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي وهو ما يؤكد مرحلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تستهدفها الدولة من خلال زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية متطورة

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