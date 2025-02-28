«النحاس في خان الخليلي.. سحر التراث بأيدي الحرفيين».. قدرة الفول والمكاحل وأطقم القهوة «أبرز المنتجات».. وارتفاع الأسعار يهدد العاملين بالمهنة (فيديو وصور)

يشهد خان الخليلي إقبالًا متزايدًا من السائحين، وخاصة من دول الخليج العربي، على شراء منتجات النحاس التي تزين أركانه فما السر وراء هذا الإقبال؟ وما هي القطع النحاسية الأكثر طلبًا؟ ولماذا ترتفع أسعار النحاس عالميًا؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

يقبل السياح على منتجات النحاس في خان الخليلي لعدة أسباب منها:

* تراث وحضارة: يعتبر النحاس جزءًا لا يتجزأ من الحضارة المصرية القديمة، وقد استخدم في صناعة العديد من الأدوات والتحف. تصميمات منتجات النحاس في خان الخليلي تعكس هذا التراث العريق، مما يجعلها قطعة فنية فريدة.

* جودة وحرفية: تصنع منتجات النحاس في خان الخليلي يدويًا بمهارة عالية، باستخدام مواد خام عالية الجودة، مما يضمن متانتها وجمالها.

* تنوع المنتجات: تشمل منتجات النحاس في خان الخليلي مجموعة واسعة من القطع، بدءًا من الأواني المنزلية كقدرة الفول والبكارك العربية، ووصولًا إلى الحلي والديكورات المنزلية.

* أسعار تنافسية: يمكن للسائحين العثور على منتجات نحاسية بأسعار تناسب مختلف الميزانيات.

* تجربة تسوق فريدة: يوفر خان الخليلي للسائحين تجربة تسوق فريدة من نوعها، حيث يمكنهم التفاوض مع الحرفيين وشراء منتجاتهم مباشرة.

قدرة الفول النحاس.. لمسة من التراث في مطبخك

قدرة الفول النحاس هي وعاء تقليدي مصنوع من النحاس يستخدم لطهي الفول المدمس. لطالما كانت هذه القدرة رمزًا للمطبخ المصري الأصيل، وتشتهر بقدرتها على الحفاظ على نكهة الفول وقوامه المميز.

تتميز قدرة الفول بـ:

* نكهة مميزة: يعتقد الكثيرون أن الفول المطهي في قدرة نحاس يكتسب نكهة مميزة لا تضاهيها أي قدرة أخرى.

* التوزيع المتساوي للحرارة: يعمل النحاس على توزيع الحرارة بشكل متساوٍ في جميع أنحاء القدرة، مما يؤدي إلى طهي الفول بشكل متجانس.

* المظهر التقليدي: تضيف قدرة الفول النحاسية لمسة من الأناقة والتراث إلى أي مطبخ.

* الدوام: قدرة الفول النحاسية متينة وعمرها الافتراضي طويل إذا تم العناية بها بشكل صحيح.

كما انها ممتازه للتقديم علي السفرة وتصنع جو رمضاني ممتاز

* المكاحل: تستخدم المكاحل النحاسية كأداة للتجميل وكقطعة ديكور، وهي رمز للجمال والأناقة في العديد من الثقافات.

لطالما كانت هذه المكحلة رمزًا للجمال والأناقة في العديد من الثقافات، خاصة في الشرق الأوسط. تتميز بتصميمها الفريد الذي يجمع بين البساطة والجمال، مما يجعلها قطعة فنية يمكن ارتداؤها.

أنواع المكحلة النحاسية

تتوفر المكحلة النحاسية بأشكال وأحجام مختلفة، منها:

* المكحلة الكلاسيكية: هي المكحلة التقليدية ذات التصميم البسيط والأنبوب النحاسي.

* المكحلة المنقوشة: تتميز بتصميمها المنقوش بزخارف هندسية أو كتابات عربية.

* المكحلة المطلية: قد تكون مطلية بالذهب أو الفضة لإضفاء لمسة من الفخامة.

* البكارك العربية: تستخدم البكارك النحاسية لتقديم القهوة العربية، وهي قطعة أساسية في المطبخ العربي

* طقم القهوة: يشمل طقم القهوة النحاسي الدلة والفناجين، وهو هدية مثالية للعروس.

* الفازات: تستخدم الفازات النحاسية لتزيين المنزل، وهي متوفرة بأشكال وأحجام مختلفة.

* الديكورات النحاسية: تشمل الديكورات النحاسية مجموعة واسعة من القطع، مثل الشمعدانات والمرايا والأبواب.



ارتفاع أسعار النحاس عالميًا

يشهد النحاس ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره عالميًا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل:

* الطلب المتزايد: زيادة الطلب على النحاس في صناعات مثل البناء والتشييد والسيارات والطاقة المتجددة.

* نقص المعروض: تراجع الإنتاج في بعض الدول المنتجة للنحاس.

* التضخم العالمي: أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

* الاستثمارات في النحاس: لجأ المستثمرون إلى شراء النحاس كأحد الأصول الآمنة.



تأثير ارتفاع أسعار النحاس على منتجات خان الخليلي

كما أوضح كريم محمد أن سعر كيلو النحاس وصل لأكثر من 1100 جنيه بعد أن كان سعره منذ سنتين 65 جنيها وهذا السعر بدون مصنعية.

وأضاف كريم أنه بعد ارتفاع أسعار طن النحاس اختلفت الأسعار كثيرا، حيث جاءت أسعار المكحلة النحاس أصغر حجم من 200 جنيه حتى 450 جنيها للحجم الأكبر.

أما قدرة الفول فتبدأ من 500 جنيه حتى 3500 للحجم الكبير.

السبرتاية النحاس الشعبي تبدأ من 250 جنيها للحجم الصغير حتى 400 جنيه للشكل المنقوش.

السبرتاية البراموني تبدأ من 500 جنيه الحجم الصغير.

كما يوجد السبرتاية الملكية بسعر يبدأ من 1250 جنيها حتى 2500 جنيه.

المباخر النحاس تبدأ اسعارها من 250 جنيها وتختلف حسب الحجم والنقشة.

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