استخدمت في السحر والطب، تعرف على انواع المباخر في مصر القديمة

يعرض متحف تل بسطا بالشرقية عدد من المباخر المصنوعة من الألباستر في مصر القديمة، والتي كانت لها دور بارز في ديانة المصريين القدماء وكذلك في السحر والطب، حيث كانت عملية حرق البخور إحدى الطقوس في العبادة المصرية القديمة بشكل يومي داخل أروقة المعابد.

انواع المباخر في مصر القديمة

واستخدم المصريين القدماء البخور في جوانب أخرى مثل الوصفات الطبية والتطيب الشخصي وتعطير الملابس والمنازل ومن أجل الحماية من الأرواح الشريرة، بالإضافة إلى استخدامه في الطقوس الجنائزية والاحتفالات الدينية.

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أنواع المباخر في مصر القديمة

مباخر كأسية الشكل: عثر على هذا النوع في مقابر عصر الأسرة الرابعة وكانت أما بغطاء أو بدون غطاء.

مباخر ذات قاعدة مرتفعة: عثر عليها في أبيدوس وتؤرخ بالعصر العتيق واستمر هذا النوع حتى العصر المتأخر.

مباخر على هيئة الذراع: ظهر هذا النوع في عصر الدولة الوسطى، ويحوى صندوق البخور وطبق لحرق البخور ومنها نماذج بالمتحف المصري بالقاهرة.

مباخر ناقوسية الشكل: ترجع لعصر الدولة الوسطى صورت على التوابيت ويصاحبها الغطاء؛ وظل يستخدم هذا النوع حتى العصر المتأخر.

مباخر متنوعة الشكل: وهي مثل الأطباق.



كما يعرض متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية عدد من موائد القرابين والتي كان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، ضمن القطع الآثرية المعروضة بقاعات العرض.

وكانت موائد القرابين هي إحدى مكونات الأثاث الجنائزي في المقابر المصرية القديمة، وكان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، أو الكاهن الذي ينوب عنهم في أداء الطقس الجنائزي.

مراحل تطور موائد القرابين

وتطورت موائد القرابين، وربما ‏كانت في الأصل عبارة عن حصير مجدول، ثم صنعت بعد ذلك من الحجر كما صور على الموائد الحجرية ‏أشكال وأصناف القرابين المختلفة لكي تقوم مقام القرابين الفعلية وأحيانًا نقش عليها صيغة القرابين.

وظلت ‏موائد القرابين مستخدمة وتطورت من شكل لآخر خلال العصور المصرية القديمة وفي العصر البطلمي بينما ‏قل استخدام موائد القرابين في العصر الروماني. ‏