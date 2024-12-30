جاليري لمنتجات الألمونيوم المزخرف بسوق الفسطاط، الأسعار تبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

في سوق الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، يبرز جاليري متخصص في بيع منتجات الألومنيوم المزخرفة بالألوان، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأواني المنزلية التي تجمع بين التراث المصري الأصيل والتصميم العصري.. هذا الجاليري يشكل الألومنيوم بأشكال متعددة مثل قدرة الفول، الدماسة، إبريق الشاي، براد القهوة، الطاسات، والحلل، ويضيف إليها لمسات فنية من الزخارف والرسومات التي تعكس الثقافة المصرية.

وتتحدث حبيبة، عن فكرة الجاليري التي استلهموها من الزمن الجميل، حيث كان الناس يقتنون حلل الألومنيوم التقليدية. ولكنهم أضافوا إليها لمسة عصرية من خلال تزيين هذه الأواني بالرسومات والزخارف، مما يجعلها قطعًا فنية تسر الناظرين وتدعوهم لاقتنائها، وتنقسم المنتجات إلى نوعين: نوع للتقديم فقط، حيث يمكن وضع الطعام أو الشراب الساخن فيه وتقديمه للضيوف، والنوع الآخر يمكن استخدامه للطهي والتسخين.

تبدأ الأسعار من ٣٥ جنيها للأطباق ذات الحجم الصغير، مما يجعلها في متناول الجميع، أما علبة الشاي والقهوة الصغيرة فتبلغ ٢٠٠ جنيه، بينما يصل سعر العلبة الكبيرة بحجم كيلو إلى ٤٠٠ جنيه. الطاسة الصغيرة تُباع بسعر ١٥٠ جنيها، والطاسة الكبيرة بسعر ٢٥٠ جنيها، وبراد الشاي يُعرض بسعر ٣٠٠ جنيه، ودماسة الفول بنفس السعر، أما قدرة الفول فتتراوح أسعارها بين ٧٥٠ جنيها للحجم الصغير و٩٠٠ جنيه للحجم الكبير.

وتتضمن المجموعة أيضًا صينية مزخرفة بسعر يبدأ من ٣٠٠ جنيه، وبراد مرسوم فقط للتقديم بسعر ٣٥٠ جنيها. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر حلل لتخزين الطعام بسعر ٢٠٠ جنيه للحجم الصغير و٢٥٠ جنيها للحجم الكبير. هذه الأسعار تعكس الجودة العالية والتصميم الفريد لهذه المنتجات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للهدايا أو للاستخدام الشخصي.

ويعتبر هذا المشروع مثالًا رائعًا على كيفية دمج التراث مع الابتكار، حيث يتم تقديم منتجات تقليدية بلمسة عصرية تلبي احتياجات السوق الحديثة كما إن الألوان الزاهية والزخارف الجميلة تضفي على هذه الأواني جاذبية خاصة، وتجعلها قطعًا مميزة في أي منزل.

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