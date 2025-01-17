أسعار الأشجار الصناعية والورود في حارة المزين بالعتبة.. تبدأ من 50 جنيها.. تتكيف مع الظروف المناخية في الأماكن العامة والمنازل.. وهذه أبرز الأدوات المُستخدمة في صناعتها (فيديو وصور)

تسعى ربات المنازل وأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي إلى العثور على بعض الديكورات التي تضفي جمالًا على المكان وتكون بأسعار مناسبة، وتساعد ديكورات الورود والأشجار في إضافة لمسة من الجمال الطبيعي والهدوء لأي مساحة، سواء كانت داخلية أو خارجية. يمكن استخدام الورود الطبيعية أو الاصطناعية وحتى الأشجار، حيث تلعب ديكورات الورود والأشجار دورًا مهمًا في الأماكن العامة والخاصة، وتؤثر بشكل إيجابي على الحالة النفسية والاجتماعية، إذ تحسن المزاج وتوفر الراحة النفسية وتعزز الشعور بالسعادة والاسترخاء.

كما أن لها تأثيرًا جماليًا وثقافيًا، حيث تضيف رونقًا وجمالًا للبيئة وتساهم في خلق أجواء من الرفاهية والأناقة.

لذلك رصدت عدسة فيتو بعض أماكن صناعة وبيع الورود والأشجار الصناعية في حارة المزين بمنطقة العتبة بالقاهرة.

وقال مصطفى، مالك أحد مصانع الأشجار الصناعية ومعرض لبيع الأشجار والورود الصناعية في منطقة العتبة، إن صناعة الأشجار الصناعية تتضمن إنتاج أشجار تُستخدم في الديكور الداخلي والخارجي، وتتميز بمظهر يشبه الأشجار الطبيعية مع القدرة على التكيف مع مختلف الظروف البيئية. تُستخدم هذه الأشجار في المنازل، المكاتب، المراكز التجارية، الفنادق، وحتى الأماكن العامة، حيث تضفي مظهرًا جماليًا دون الحاجة إلى صيانة مستمرة. فهي ثابتة في مكانها وتحتاج فقط إلى تلميع، ولا تجمع الحشرات كما تفعل النباتات الطبيعية.

مراحل صناعة الأشجار الصناعية

قال مصطفى في حواره مع فيتو إن هذه المنتجات تُصنع في مصانع مصرية وبأيدي عمال مصريين ويحرصون على إنتاج منتج محلي عالي الجودة وقال إن التصنيع يمر بمراحل عدة أولها.

التصميم الهيكلي

ويتم تصميم الهيكل الداخلي للشجرة باستخدام مواد معدنية أو بلاستيكية قوية لتوفير الدعم والشكل الأساسي.

صناعة الجذع

وعادةً ما يُصنع الجذع من مواد مثل البلاستيك المقوى أو الفايبرجلاس. يتم إضافة ملمس يشبه الخشب الحقيقي باستخدام قوالب أو طلاء خاص.

إنتاج الأوراق

وتُصنع الأوراق من مواد مثل البلاستيك أو الجلد، حيث يتم قصها وصبغها بألوان متنوعة لتبدو طبيعية. في بعض الأحيان، تُضاف تفاصيل دقيقة مثل العروق لجعلها أكثر واقعية.

تركيب الأغصان

وتُلصق الأغصان بالجذع باستخدام مواد لاصقة قوية، مع مراعاة توزيعها بطريقة تُشبه النمو الطبيعي للشجرة.

التشطيب النهائي

وتُضاف طبقات من الطلاء النهائي لتحسين المظهر وحماية الشجرة من العوامل الخارجية. يمكن إضافة قواعد أو أوعية لتثبيت الشجرة وضمان استقرارها.

وأضاف مصطفى في حواره مع "فيتو" أنهم يقومون بكل هذه المراحل والخطوات في مصنعهم وبأيدي عمال مصريين، حيث يحرصون على إنتاج منتج مصري عالي الجودة تم تصنيعه في مصانع محلية.

المواد المستخدمة في إنتاج وصناعة الأشجار الصناعية

وقال هناك أنواع كثيرة من الخامات المستخدمة في الصناعة، ومنها المستورد ومنها المحلي، وأكد أن الخامات المصرية المحلية افضل بكثير في الصناعة من الأدوات المستوردة.

- البلاستيك: خفيف الوزن ويمكن تشكيله بسهولة، كما يُستخدم الجلد في هذه الصناعات.

- القماش (مثل الحرير): يُستخدم لإنتاج أوراق تبدو طبيعية.

- الدهانات والطلاءات: لإضافة تفاصيل دقيقة وحماية المنتج.

وأكد مصطفى أن بعض الخامات المستخدمة مستوردة بينما البعض الآخر محلي، وقال: "الخامة المصرية أفضل بكثير من المستوردة"، لكنها ليست متوفرة بشكل مستمر.

فوائد الأشجار الصناعية في المنازل والأماكن العامة:

لا تحتاج إلى صيانة، تدوم لفترات طويلة، مقاومة للآفات والحشرات، وتوفر خيارات ديكور متنوعة بألوان وأشكال مختلفة.

استخدامات الأشجار الصناعية

وتحدث مصطفى عن أنه بعد أن يقوم بصنع الأشجار الصناعية والزهور و"البوتات" التي تُستخدم في تجميع الورود والأشجار، وأشار إلى أنهم يولون اهتمامًا كبيرًا لأدق التفاصيل في عملية الصناعة. وأضاف أنهم يوردون للفنادق والمقاهي وتجار التجزئة، كما يقومون بتزيين الفعاليات والمؤتمرات والأعراس باستخدام منتجاتهم من الأشجار الصناعية.

أنواع الأشجار الصناعية

وقال مصطفى إن الأشجار الصناعية متنوعة وتختلف في التصميم والاستخدام وحتى في الأدوات المستخدمة في تصنيعها، بالإضافة إلى الألوان ومنها الأشجار الصناعية الداخلية والأشجار الصناعية الخارجية والأشجار الصناعية الخاصة بالأحداث.

الأشجار الصناعية الداخلية

1. أشجار الزينة: لتحسين الديكور الداخلي.

2. أشجار النباتات الاصطناعية: لتحسين المظهر الطبيعي.

3. أشجار الفواكه والخضراوات الاصطناعية: للديكور والمعارض.

4. أشجار الأزهار الاصطناعية: لتحسين المظهر الجمالي.

الأشجار الصناعية الخارجية

1. أشجار الحدائق الاصطناعية: لتحسين المظهر الطبيعي.

2. أشجار الشواطئ الاصطناعية: لمقاومة التآكل والرمل.

3. أشجار الملاهي المائية الاصطناعية: لتحسين المظهر.

4. أشجار الحدائق العامة الاصطناعية: لتحسين المظهر الطبيعي.

الأشجار الصناعية الخاصة بالأحداث

1. أشجار الميلاد الاصطناعية: للاحتفال بالعيد.

2. أشجار العيد الاصطناعية: للاحتفال بالعيد.

3. أشجار الزفاف الاصطناعية: لتحسين المظهر.

4. أشجار الأحداث الخاصة الاصطناعية: للاحتفال بالأحداث.

الأشجار الصناعية المتخصصة

1. أشجار الطاقة الشمسية: لتوليد الطاقة.

2. أشجار الإعلانات الاصطناعية: للتعليق والإعلان.

3. أشجار التزيين الاصطناعية: لتحسين المظهر.

4. أشجار البحث العلمي الاصطناعية: لدراسة النباتات.

المواد المستخدمة في صناعة الاشجار

أضاف هناك أنواع كثيرة من الخامات المستخدمة في الصناعة، ومنها المستورد ومنها المحلي، وأكد أن الخامات المصرية المحلية أفضل بكثير في الصناعة من الأدوات المستوردة:

1. البلاستيك.

2. الخشب.

3. المعدن.

4. الفيبرجلاس.

5. الألياف الاصطناعية.

6. البولي بروبيلين.

7. البولي ايثيلين

أسعار الأشجار الصناعية

أضاف مصطفى أثناء حديثه مع فيتو أن أسعار الأشجار تختلف حسب الأحجار وحسب الأشكال أيضًا، فهناك أشجار صناعية ملونة وهذه الأشجار مختلفة في أسعارها عن باقي الأنواع.

أسعار الأشجار الصناعية الداخلية

1. شجرة صغيرة (30-100 سم): تتراوح بين 50 و500 جنيه مصري.

2. شجرة متوسطة (1-2 متر): تتراوح بين 200 و2,000 جنيه مصري.

3. شجرة كبيرة (2-3 متر): تتراوح بين 500 و5,000 جنيه مصري.

4. شجرة فاخرة (3-6 أمتار): تتراوح بين 1,000 و10,000 جنيه مصري.

وهناك أشجار تبدأ من 90 جنيها مصريا لتصل إلى 300 جنيه مصري

أسعار الأشجار الصناعية الخارجية

1. شجرة صغيرة (1-2 متر): تتراوح بين 500 و2,500 جنيه مصري.

2. شجرة متوسطة (2-3 أمتار): تتراوح بين 1,000 و5,000 جنيه مصري.

3. شجرة كبيرة (3-6 أمتار): تتراوح بين 2,000 و10,000 جنيه مصري.

4. شجرة فاخرة (6-10 أمتار): تتراوح بين 5,000 و20,000 جنيه مصري.

أسعار الأشجار الصناعية المخصصة للمناسبات:

1. شجرة عيد الميلاد: تتراوح بين 500 و5,000 جنيه مصري.

2. شجرة زفاف: تتراوح بين 1,000 و10,000 جنيه مصري.

3. شجرة لمناسبات خاصة: تتراوح بين 2,000 و20,000 جنيه مصري.

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