خروقات الهدنة!

غدا يبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وغدا أيضا تبدأ خروقات إسرائيل المتعمدة لهذا الاتفاق! أليس ذلك ما حدث في إتفاق لبنان الذى تجاوزت خروقاته ثلاثمائة خرق حتى الآن أبرزها استباحة أراضي الجنوب اللبنانى والتلكوء في الانسحاب من قرى الجنوب؟!



واتفاق غزة تحديدا يكتنفه ما يشجع نتنياهو وحكومته على انتهاكه كثيرا.. فهو تم الموافقة عليه بصعوبة من الحكومة الإسرائيلية وفي ظل رفض واضح لليمين الدينى في الحكومة وانسحاب أحد الوزراء وحزبه من الائتلاف الحكومي.. بل إن نتنياهو وافق على مضض ومضطرا عليه بعد ضغوط ترامب عليه..

كما أن هذا الاتفاق يتضمن الكثير من التفاصيل التى تتيح إمكانية التلاعب بها لمن يبغى خرقه، خاصة التفاصيل الخاصة بانسحاب قوات الاحتلال خارج التجمعات السكانية، وعودة أهالى غزة إلى الشمال مترجلين سيرًا على الأقدام، وتوزيع المساعدات التى سوف تتدفق على القطاع تحت الإشراف المصرى عبر معبر رفح..

فضلا بالطبع عن لوجسيات عملية الإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين في القطاع والأسري الفلسطينيين في سجون إسرائيل.



لذلك لنا أن نتوقع أن يقترن تنفيذ هذا الإتفاق بخروقات إسرائيلية متتالية لآن حكومتها تنفذ الاتفاقات كانت لا ترغب به وحاولت شهورا عديدة لتفادى توقيعه.. والأغلب أن هذه الخروقات الاسرائيلية سوف تزداد اليوم السادس عشر من تنفيذ المرحلة الأولى للإتفاق لأنه اليوم الذى سوف يشهد بدء مباحثات إتفاق المرحلة الثانية منه.



وهنا يبدو مهما دور من يراقبون تنفيذ الإتفاق وهم يمثلون الوسطاء الثلاثة الذين شاركوا في إعداد هذا الإتفاق وصياغته.. وبالطبع فإن مصر وقطر ستكونان أكثر اهتماما بتنفذ هذا الإتفاق وأكثر يقظة في رصد خروقات إسرائيل مما هو عليه الحال في تنفيذ إتفاق لبنان، حيث رقابة التنفيذ لأمريكا وفرنسا فقط وليس هناك درر عربى فيها.

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