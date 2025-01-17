ترامب مسئول!

بما أن الرئيس الأمريكى المنتخب سارع وسبق الجميع بإعلان التوصل إلى إتفاق غزة، وقال إن فوزه في الانتخابات أثمر هذا الاتفاق فإنه بذلك يؤكد مسئوليته عن تنفيذه بمراحله الثلاثة.. أى أن التخوف من اكتفاء نتنياهو من تنفيذ مرحلته الأولى فقط والتنصل من تنفيذ بقية مراحله يقابله التزام ترامب بتنفيذ الاتفاق كاملا..

نعم هذا التخوف له ما يبرره لأن نتنياهو يرغب في إستمرار الحرب لأطول فترة ممكنة، والأكثر من ذلك فإنه يريد ضمان استمرار حكومته بإبقاء مودريتش وحزبه فيها، وقدم وعدا له بالعودة للقتال بعد المرحلة الأولى للإتفاق.. ولكن هذا الاتفاق بمراحله الثلاثة وافق عليه ترامب بعد أن شارك مبعوثه الشخصى في إعداده ووضع اللمسات النهائية عليه.

نخلص من ذلك أن ترامب كما مارس ضغوطا على نتنياهو للقبول بالاتفاق سيكون مستعدا لاستئناف الضغوط على رئيس الحكومة الاسرائيلية ليمضى في تنفيذ مراحله الباقية.



وبالطبع لا يستبعد أن يتهرب ترامب من تنفيذ كل الاتفاق، فكل الاحتمالات في عالم السياسة قائمة وواردة.. لكن قد يقلل من هذا الإحتمال أن ترامب يرغب في عدم تورط أمريكا في حروب سواء في أوروبا أو منطقة الشرق الأوسط، وهو يريد التفرغ لمواجهة المشاكل الداخلية لبلده، وخاصة مشكلة الهجرة، وكذلك التفرغ لمواجهة الصين التى يعتبرها تمثل الخطر الأكبر على الأمن القومى الأمريكى.

على كل حال إن أمامنا ستة أسابيع لنعرف كيف سوف يتصرف ترامب إزاء وقف حرب غزة.

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