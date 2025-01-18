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محافظات

ارتفعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم السبت 18-1-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

ارتفعت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، 5 جنيهات  وتراوحت  اسعار الفراخ البيضاء،  اليوم السبت، ما بين 92 و98 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 102 و120 جنيها، واسعار البط المولر مابين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  110  و 120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   195  و 200 جنيها  وفي السوبر ماركت 220 جنيها،  وكيلو الاوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيها، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس140جنبها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 135  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 200 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 200 جنيها، كيلو الاجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي والفيوم.

حالة الطقس غدا السبت 18-01-2025 في محافظة الفيوم

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

 

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