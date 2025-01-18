السبت 18 يناير 2025
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ضبط 228 طن أسمدة زراعية مدعمة بالشرقية

ضبط 228 طن أسمدة
ضبط 228 طن أسمدة زراعية مدعمة بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

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الالتزام بالاشتراطات التموينية 

وذلك  للتأكد من التزام أصحابها بـالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،شُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية برفقة عاطف مرقص وأبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات للمرور على الأسواق  وذلك  بدائرة مركز ومدينة فاقوس والصالحية وأسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب مخزن للأسمدة والمخصبات الزراعية برقم 177 لسنة 2025 لضبط 227 طنا و500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة.

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