قرار عاجل من النيابة لكشف غموض مصرع طفل بأوسيم

تجري نيابة الجيزة التحقيق في حادث وفاة طفل فى ظروف غامضة بـ منطقة أوسيم،

وكلفت النيابة بعرض جثة الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء أسرته أفادت بتعرضه لحادث بطريق الكوم الأحمر، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وفاة طفل في ظروف غامضة بأوسيم

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من نقطة شرطة ملحقة بمستشفى أوسيم المركزي، يفيد بوصول طفل جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

والفحص المبدئي أظهر وجود كدمات بظهر الطفل “زين إسماعيل” يبلغ من العمر 3 سنوات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل الذين أكدوا بتعرض نجلهم لحادث بطريق الكوم الأحمر.

وتحرر محضر بالواقعة تولت النيابة العامة التحقيق.

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