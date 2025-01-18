المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة الدراجات النارية بالزاوية الحمراء.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي بلاغا من مواطن يفيد بسرقة دراجته النارية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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