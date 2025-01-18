السبت 18 يناير 2025
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حوادث

مصرع فني تركيب إعلانات صعقا بالكهرباء في حدائق أكتوبر

مصرع فني تركيب إعلانات
مصرع فني تركيب إعلانات صعقا بالكهرباء في حدائق أكتوبر

 لقى فني تركيب إعلانات مصرعه داخل مقر عمله، بإحدى الشركات في حدائق أكتوبر التابعة لقسم شرطة ثالث أكتوبر.

 ورد بلاغ لـ مديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخص في حدائق أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن فني تركيب إعلانات بإحدى الشركات، لقى مصرعه صعقا بالكهرباء، خلال أداء عمله، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

 واستمع رجال المباحث  لأقوال زملاء الضحية، وأكدوا صحة التحريات، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأخطرت النيابة المختصة التي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

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لقسم شرطة ثالث اكتوبر مديرية أمن الجيزة حدائق اكتوبر محضر

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