السبت 18 يناير 2025
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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 114 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية 

ضبط ألعاب نارية فى
ضبط ألعاب نارية فى الاسكندرية 

تمكنت  الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط عاطل بحوزته 114 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية.
 

 

ضبط عاطل بحوزته 114 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية 


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطلَ له معلومات جنائية مُقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته ( 114574 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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