الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 16 يناير 2025

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس 16 يناير 2025.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بالبورصة المصرية 

  • ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.46% عند مستوى 29389 نقطة
  • صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% عند مستوى 8121 نقطة
  • صعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% عند مستوى 11199 نقطة

 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

خلال نهاية جلسات التداول الماضية، تمكنت القوة الشرائية من الحفاظ على تقدمها الأمر الذي مهد الطريق في أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إرتدادًا آخرًا، حيث أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 30,060 نقطة، وبالتالي، تستمر الرؤية الفنية الإيجابية حول السوق وهي إستمرار حركة الارتداد على المدى القريب الأجل القصير جدًا" صوب منطقة المقاومة الرئيسية والهامة الكامنة بين الـ 30,650- 30,850 نقطة.

 

الجدير بالذكر، أن أول إشارة إيجابية تتحقق بالاختراق الواضح أعلى من منطقة الـ 30,100 نقطة مصحوبًا باستمرار التحسن في مؤشرات صحة وجودة السوق مع زيادة في نسبية أحجام التداول، ومما سبق، فإنه في حالة حدوث الإختراق المرجح أعلى من منطقة الـ 30,100 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم سيمهد ذلك الطريق لمستثمري المدى القريب "الأجل القصير جدًا بفتح مراكز مضاربة جديدة بغرض المتاجرة السريعة فقط. 

كما أنه من الضرورى لمستثمري الأجل القصير فتح مراكز استثمارية جديدة بشكل انتقائي عن طريق إختيار الأسهم بناء على أدائهم وذلك في حالة إختراق منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 30,400 نقطة خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، تزداد أهمية منطقة الدعم الكامنة عند الـ 29,200 نقطة والتي يجب وضع حد إيقاف الخسائر دونها على الأجل القصير.
 

 

اقرأ التالي: البورصة المصرية، رأس المال السوقي يربح 4.1 مليار جنيه لهذا السبب 

 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

يستمر ظهور القوة الشرائية الأمر الذي دفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أن يشهد إرتدادًا آخرًا على المدى القريب "الأجل القصير"، وفي الوقت الراهن، لا يزال المؤشر عرضة لأن يشهد المزيد من الإرتداد ليعاود إختبار منطقة المقاومة الأولى والكامنة حول الـ 8,400 نقطة وذلك في حالة حفاظ القوة الشرائية على تقدمها خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، والجدير بالذكر إنه في حالة حدوث أي اختراق أعلى من منطقة المقاومة سابقة الذكر سيمهد ذلك الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقة المقاومة الرئيسية والكامنة عند الـ 8,650 نقطة مرة أخرى.

علاوة على ذلك، تظل منطقة المقاومة الأخيرة أيضًا هي النقطة الحاسمة استمرار الاتجاه الصاعد على الأجل القصير، ومما سبق، نوصي المستثمرين بمراقبة تحركات السوق عن كتب عند إختبار منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 8,400 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوة الشرائية ستنجح في إختراق تلك المنطقة الرئيسية أم لا علاوة على ذلك، فإن تأكيد الإختراق سيولد إشارة بالمتاجرة على الأجل القصير حيث ننصح المستثمرين بفتح مراكز مضاربية على المدى القريب الأجل القصير جدًا مع وضع حد الإيقاف الوقائي بشكل صارم أدنى من منطقة الدعم الرئيسية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركات المتوسطة الشركات المتوسطة والصغيرة التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 التحليل الفني للمؤشر الرئيسي التحليل الفنى البورصة المصرية اليوم التحليل الفني لمؤشرات البورصة التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم البورصة المصرية

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

1613 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

1609 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

سعر الإسترليني مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 14/1/2025 (آخر تحديث)
ads

الأكثر قراءة

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

أسعار الألماس في الصاغة اليوم الخميس 16 يناير 2025

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

حقيقة تسريب امتحان الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

4331 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

منوعات

المزيد

العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

ترامب يدرس تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره بين 60 و90 يوما

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية