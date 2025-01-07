العملات المشفرة ومستقبل الاعتماد عليها.. العالم يتجه ببطء لسوق الكريبتو.. وهذه أبرز الدول التي تستخدمها بشكل قانوني.. وهذا موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الأموال الرقمية

على مدار أكثر من 14 عاما، صارعت العملات المشفرة للمنافسة في الأسواق العالمية، لتحصل على مكان مناسب لها في الاقتصاد العالمي، وبالفعل تمكنت منذ نحو 6 سنوات أن تجذب أنظار الملايين من المواطنين والشركات، بل امتدت إلى الدول للاعتماد عليها في معاملاتهم المالية.

استمدت العملات المشفرة قوتها خلال السنوات الأخيرة، من دعم الشخصيات البارزة على المستوى العالمي، والتي يأتي من أبرزها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مما جعلها تحظى باهتمام كبير بين الشركات للإسراع في اقتنائها بشكل مستمر، حتى تمكنت من فرض الأمر الواقع على النظام المالي العالمي.

العملات المشفرة

وبالرغم من الأزمات المتتالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، إلا أن سوق الكريبتو استمر في التصاعد، مما جعل هناك الكثير من التوقعات المتفائلة بشأن مستقبل العملات المشفرة خلال السنوات المقبلة، وهذا لأن دعم الرئيس الأمريكي الجديد لها، تمثل مستقبلا مزهرا أمامها، لتصبح من الأجزاء الرئيسية في النظام المالي العالمي مستقبلا.

وبالرغم من النظرات المتفائلة لسوق العملات المشفرة، إلا أن هناك تحذيرات مستمرة من التعرض لشبح قد يهدد استقرار القطاع في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن هذا القطاع من الممكن أن يأتي وراءه الكثير من المخاطر غير المرئية، نتيجة الغموض المستقبلي الذي يسيطر على سوق الكريبتو.

ما هي العملات المشفرة وكيف يتم تداولها

تعد العملات المشفرة نوع من الأصول الرقمية التي تستخدم تقنيات التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء وحدات جديدة، حيث تعتمد العملات المشفرة على تقنية البلوكشين، وهي سجل رقمي موزع يتيح تسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة دون الحاجة إلى وسيط مركزي مثل البنوك.

العملات المشفرة

ومن أهم خصائص العملات المشفرة، اللامركزية، حيث تعتمد على شبكات موزعة وليس على جهة مركزية، والتشفير حيث تستخدم خوارزميات تشفير لضمان أمان المعاملات، بجانب سهولة التحويل، حيث يمكن إرسال الأموال واستلامها في أي مكان في العالم بسرعة.

أسباب الإقبال على العملات المشفرة

حظت العملات المشفرة بشهرة واسعة لأنها منخفضة التكاليف، فغالبا ما تكون أرخص من الطرق التقليدية، حيث تقل الرسوم المفروضة من البنوك أو شركات الوساطة، كما أن المعاملات المشفرة تتم في دقائق أو حتى ثوان، مقارنة بالأيام التي قد تستغرقها التحويلات البنكية التقليدية.

دول تستخدم العملات المشفرة بشكل قانوني

ونظرا لهذه المزايا التى توفرها العملات المشفرة لمستخدميها، فإن عدد من الدول قد سمحت بالفعل باستخدامها كطريقة دفع قانونية، ففي الوقت الحالي، تعتقد دولتان فقط في العالم أن البيتكوين يمكن أن تكون عملة قانونية شرعية، وهما السلفادور، وجمهورية أفريقيا الوسطى، أنجولا، وكوستاريكا، والإكوادور، ولبنان، وتركيا، وإيران، والأرجنتين، والبرازيل، وباكستان، وتشيلي، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والفلبين، وتايلاند، وفيتنام، ونيوزيلندا.



وتختلف اللوائح والتشريعات المحيطة بالعملات المشفرة بشكل كبير من دولة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان، حتى داخل مناطق مختلفة، يمكن أن يجعل هذا من الصعب للغاية بالنسبة لك، كمستخدم للعملات المشفرة، التنقل في المشهد القانوني.



مواقف البلدان بشأن البيتكوين والعملات المشفرة

في الولايات المتحدة، يقع الأفراد والشركات التي تخزن أو تتبادل العملات المشفرة، ضمن فئة "MSB"، يعرف هذا أيضا باسم شركة خدمات الأموال، تخضع جميع MSBs لقانون سرية البنوك، مع ذلك حددت وزارة الخزانة البيتكوين كعملة قابلة للتبادل ويمكن أن تعمل كبديل للعملة الحقيقية.



أما الاتحاد الأوروبي، فإنه يتبنى موقفا معقدا بشأن العملات المشفرة، لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي اتخذت خطوات لجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، ولقد قامت بعض الدول مثل بلجيكا وفنلندا وبلغاريا بإدخال تشريعات بشأن استخدام العملات المشفرة، وفي الوقت نفسه حذرت الهيئة المصرفية الأوروبية من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة ولا تتحكم في أنشطة الأصول المشفرة، وفي عام 2022، اقترح الاتحاد الأوروبي تشريعًا بشأن تنظيم الأصول المشفرة.

وفي كندا، تعتبر العملات المشفرة سلعة لأغراض ضريبية، وتعتبر البورصات بمثابة شركات خدمات مالية، حيث تطبق الحكومة الكندية قوانين ولوائح صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استخدام العملات المشفرة، طالما أن المستخدمين يتبعون هذه القوانين والإرشادات، فإن لهم الحرية في استخدام وتداول العملات المشفرة على أراضيها.

وأصبحت عملة البيتكوين قانونية في المكسيك منذ عام 2017، وتخطط الدولة لتنظيمها كأصل افتراضي بموجب قانون FinTech.

وهناك لوائح إضافية سارية للتحقيق في الأنشطة غير المشروعة المشتبه بها أو سوء السلوك المالي المرتبط بعملات مشفرة محددة، ولكن يمكن للأشخاص والشركات العادية استخدام العملات المشفرة كمدفوعات.

القيمة السوقية للعملات المشفرة

القفزات الكبيرة في سعر العملات المشفرة منذ انتخاب ترامب جعل قيمتها السوقية تتجاوز 3 تريليون دولار نحو ثلثيها للبتكوين بقيمة تريليون و800 مليار دولار وفق تقديرات الخبراء، في وقت جعل التنظيم الصارم الذي اعتمدته إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، العملات المشفرة عرضة لتقلبات سوقية كبرى.

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