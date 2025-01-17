الخيار الأكثر خطورة، خبير اقتصادي يكشف مصير العملات المشفرة بعد تنصيب ترامب

العملات المشفرة، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن التوقعات بشأن مصير العملات المشفرة بالتزامن مع تولى ترامب الولاية الثانية للولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل العملات الرقمية المشفرة عصرها الذهبي خلال الفترة المقبلة، وقد سجلت عملة بيتكوين أرقاما قياسية خلال الأسابيع الماضية بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا، خاصة أنه وعد خلال حملته الانتخابية لتحويل أمريكا لعاصمة للعملات المشفرة وتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة وإنشاء مخزون إستراتيجي من البيتكوين.

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القيمة السوقية للعملات المشفرة الرقمية

وأضاف لــ "فيتو"، أنه بعد انتخاب ترامب ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الرقمية بشكل كبير فقد تجاوزت 3 تريليونات دولار ثلثيها للبتكوين تقريبا بقيمة تريليون و800 مليار دولار وفق تقديرات الخبراء العالميين، مشيرا إلى أن هناك العديد من دول العالم سمحت بتداول العملات المشفرة منها السلفادور وجمهورية أفريقيا الوسطى والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ودول تعتبرها قانونية منها أنجولا وتركيا وإيران وكوستاريكا والإكوادور ولبنان والأرجنتين والبرازيل وباكستان وتشيلي وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام ونيوزيلندا.

العملات الرقمية المشفرة هي شكل من أشكال العملة

وأوضح “غراب”، أن العملات الرقمية المشفرة هي شكل من أشكال العملة لكنه رقمي افتراضي وهي مشفرة لتأمين المعاملات ولا تعتمد على نظام مركزي لتسجيل معاملاتها حتى اليوم ولا يوجد سلطة تنظيم مركزية للعملات المشفرة عالميًّا، لأنها تمثل نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من تلك المعاملات، ومن أشهرها البيتكوين التي صدرت منذ عام 2009، وعملة الإيتريوم وعملة لايتكوين وعملة ريبل، موضحا أن هذه العملات تعتمد على نظام تشفير يشارك في نقل وتخزين بيانات العملة بين المحافظ من أجل توفير الأمن والسلامة.

عيوب العملات المشفرة

تابع غراب، أن من عيوب العملات المشفرة أنها محفوفة بالمخاطر لأنها معرضة للتقلب الشديد والتذبذب، وتحتاج لمعدلات ونظام أمان عالي لحمايتها من الاختراق والسرقة عند تخزينها، ويمكن استخدامها في التجارة الإلكترونية لشراء السلع والأشياء وبعض السيارات، لكن من مخاطرها مع انتشار الخداع في الكثير من معاملات العملات المشفرة فزادت عدد جرائمها عن طريق بعض مواقع الانترنت الزائفة، والتداول على بعض المواقع التي ينتشر بها المحتالين، إضافة إلى تطبيقات المواعدة وغيرها التي تقنع البعض على الاستثمار في تداول العملات المشفرة فيحتالون على تلك الأموال.

العملة المشفرة ليست محصنة ضد الاختراق

ولفت غراب، إلى أن العملة المشفرة ليست محصنة ضد الاختراق فقد سجلت الإحصائيات الرسمية العديد من مخاطرها والخسائر الكبيرة التي لحقت ببعض الشركات الناشئة في العملات المشفرة حدث لها اختراقات، كما أن استثمارات العملات المشفرة تخضع لحماية تنظيمية أقل من الأموال التقليدية والمنتجات المالية التقليدية كالأسهم والسندات، فالاستثمار في العملات المشفرة أحد خيارات الاستثمار الأكثر خطورة كما يراها خبراء المال والأعمال.

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