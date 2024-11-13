الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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اقتصاد

البتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة

اسعار البيتكوين،
اسعار البيتكوين، فيتو

تجاوزت عملة بتكوين مستوى 90 ألف دولار، اليوم الأربعاء، إذ لم تظهر أي علامة على تباطؤ صعودها المستمر وسط توقعات بأن تكون إدارة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مؤيدة للعملات المشفرة.

وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات ارتفاعا في الأسبوع منذ الانتخابات الأمريكية، حيث لامست العملة 91110 دولارات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وفي أحدث تداولات، قفزت 2.4 بالمئة إلى 90432 دولارا.

البيتكوين وقرارات البنك المركزي المصري

يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، الصادر بموجب القانون رقم (194) لعام 2020، إصدار أو تداول العملات المشفرة والنقود الإلكترونية أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، حيث تنص المادة (206) من القانون على أن إصدار أو الاتجار بالعملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو القيام بأنشطة مرتبطة بها، محظور ما لم يحصل على ترخيص من مجلس الإدارة.

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