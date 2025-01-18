ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم السبت بافتتاح الجولة الـ 22 من البريميرليج.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 لقاءات، على رأسهم؛ أرسنال ضد أستون فيلا، وبرينتفورد ضد ليفربول، فيما تختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 47 نقطة

2- آرسنال 43 نقطة

3- نوتينجهام فورست 41 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة

5- تشيلسي 37 نقطة

6- مانشستر سيتي 35 نقطة

7- أستون فيلا 35 نقطة

8- بورنموث 34 نقطة

9- برايتون 31 نقطة

10- فولهام 30 نقطة

11- برينتفورد 28 نقطة

12- مانشستر يونايتد 26 نقطة

13- وست هام يونايتد 26 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

15- كريستال بالاس 24 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامبتون 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت إقامة 5 مباريات في افتتاح الجولة الـ 22.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل ضد بورنموث 2:30 مساء على قناة beIN Sports 1

برينتفورد ضد ليفربول 5:00 مساء على قناة beIN Sports 1

ليستر سيتي ضد فولهام 5:00 مساء على قناة beIN Sports 2

وست هام ضد كريستال بالاس 5:00 مساء على قناة beIN Sports Xtra 2

آرسنال ضد أستون فيلا 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال عام 2025، عندما يحل ضيفا على برينتفورد، اليوم السبت، في الجولة الـ 22 من البريميرليج.

وعانى ليفربول من سوء حظ، خلال مشواره بالبطولة منذ بدء العام الجديد، حيث سقط في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل 1-1 مع مضيفه نوتنجهام فورست، في المرحلتين الماضيتين للبطولة.

ورغم التعثر، لا يزال ليفربول محتفظا بموقعه في الصدارة، حيث يمتلك 47 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، علما بأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، لا زال يمتلك مباراة مؤجلة أمام مضيفه إيفرتون.

فيما يحاول برينتفورد، صاحب المركز 11 برصيد 28 نقطة، الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لمواصلة الزحف نحو المنطقة الدافئة بالبطولة.

وحقق برينتفورد 8 انتصارات و4 تعادلات و9 هزائم بمشواره في البطولة خلال الموسم الحالي، حيث يبتعد بفارق 12 نقطة فقط عن مراكز الخطر.

كما يلتقي وست هام يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس اليوم، فيما يواجه ليستر سيتي ضيفه فولهام في ذات اليوم.

كما يخوض آرسنال، صاحب الوصافة برصيد 43 نقطة، اليوم السبت مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام ضيفه أستون فيلا، صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة.

ويطمح آرسنال إلى تحقيق فوزه الخامس في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، أملا في مواصلة تشديد الخناق على ليفربول، خاصة وأنهما المرشحان الأوفر حظا للتتويج باللقب هذا الموسم.

وحصل أرسنال على قوة دفع جيدة، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام ضيفه توتنهام، لانتصار 2-1، في مباراة الفريق الأخيرة بالبطولة.

ورغم ذلك، تلقى آرسنال، ضربة موجعة بعدما تأكد غياب نجمه البرازيلي جابرييل جيسوس حتى نهاية الموسم، بسبب إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

من جانبه، يطمع أستون فيلا، الذي يبحث عن فوزه الثالث على التوالي بالبطولة، في تكرار ما قام به الموسم الماضي، حينما فاز 2-0 على آرسنال، في آخر مواجهة جمعت بين الناديين بالعاصمة البريطانية لندن في أبريل الماضي، وهي النتيجة التي قضت بشكل كبير على آمال فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في البقاء بصراع المنافسة على اللقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.