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ليفربول يواصل تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 21

ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الـ 21 من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 21 

1 ليفربول 47 نقطة
2 آرسنال 43 نقطة
3 نوتينجهام فورست 41 نقطة
4 نيوكاسل يونايتد 38 نقطة 
5 تشيلسي 37 نقطة
6 مانشستر سيتي 35 نقطة
7 أستون فيلا 35 نقطة
8 بورنموث 34 نقطة
9 برايتون 31 نقطة
10 فولهام 30 نقطة
11 برينتفورد 28 نقطة
12 مانشستر يونايتد 26 نقطة
13 وست هام يونايتد 26 نقطة
14 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
15 كريستال بالاس 24 نقطة
16 إيفرتون 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 إبسويتش تاون 16 نقطة
19 ليستر سيتي 14 نقطة
20 ساوثهامبتون 6 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وعلي صعيد متصل أعلن الإعلامي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في السوق الأوروبية، عن توقيع عمر مرموش المهاجم الدولي المصري ولاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 5 مواسم، بداية من انتقالات يناير الحالي.

 

فابريزيو رومانو كشف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الاتفاق النهائي تم بين مانشستر سيتي وفرانكفورت، ومرموش وافق على اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا.

 

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