العناية الإلهية تنقذ مسنة في انهيار جزئي لعقار بقرية أويش الحجر بالمنصورة (صور)

أنقذت العناية الإلهية سيدة مسنة في انهيار عقار بقرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

العناية الإلهية تنقذ سيدة مسنة في انهيار عقار بأويش الحجر

بدأت الواقعة بتلقي غرفة العمليات ومديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بانهيار جزء من عقار بأويش الحجر مركز المنصورة، وتم خروج السيدة من المنزل قبل لحظات من انهياره.

القيادات الأمنية والتنفيذية تنتقل لموقع العقار المنهار

انتقلت على الفور رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة ومأمور مركز المنصورة والمقدم أحمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة إلى موقع انهيار العقار بأويش الحجر في محافظة الدقهلية .

فرض كردون أمني حول العقار المنهار

وبالفحص تبين أن العناية الإلهية أنقذت السيدة من الموت تحت أنقاض العقار المنهار، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار للحفاظ على أرواح المواطنين والمارة بالمنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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