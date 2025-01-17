الدوري الإيطالي، روما يتعادل 1-1 مع جنوى في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، إنتهى الشوط الأول من مباراة روما الإيطالي أمام جنوى، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ضمن مواجهات الجولة في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم روما بهدف أول في الدقيقة 25 عن طريق ارتيم دوفبيك، ثم تعادل جنوى في الدقيقة 33 عن طريق ماسيني.

وأعلن كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق روما الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة جنوى، وجاء النحو التالي:

تشكيل روما أمام جنوى

شافيلار - جيوفاني مانشيني - ماتس هوملز - إيفان نديكا - أليكسيس سايليمايكرس - كونيه - لياندرو بارديديس - لورينزو بيليجريني - أنخلينيو - باولو ديبالا - أرتيم دوفبيك

تشكيل جنوى أمام روما

أما فريق جنوى فدخل مباراته أمام روما بتشكيل يضم كل من:

نيكولا ليالي - كونيه دي وينتر - ماتيا باني - جوهان فاسكيز - أرون كاريكول - ماسيني - أليساندرو زانولي - مارتن تورسبي - فريندروب - ميريتي - أندريا بينومنتي

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل روما المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل مثلهم وخسر في 8 مواجهات.

وبفارق نقطة واحدة فقط يتواجد فريق جنوي في المركز الحادي عشر من ترتيب الكالتشيو برصيد 23 نقطة، جمعهما من الفوز في 5 لقاءات وتعادل في ثماني مباريات وخسر 7 مواجهات.

ويتسلح روما بالملعب والجمهور لتحقيق الفوز والتقدم إلي المركز الأمامية في الترتيب أملا في الزحف صوب المربع الذهبي.

بينما سيحاول جنوى تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز علي منافسه المباشر لتخطي روما والاقتراب من المراكز الأولي.

تحسن نتائج روما مع رانييري

وتحسنت نتائج روما بشكل ملحوظ بعد تولى كلاوديو رانييري تدريب فريق العاصمة، حيث حقق حالة من الاستقرار للفريق الذي كان يكافح في السباق، وخلال المباريات الخمس الأخيرة لم يخسر روما، حيث سجل فوزين وثلاث تعادلات.

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