الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان يفشل في الفوز على جنوى بالدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

سيطر التعادل السلبي على مباراة ميلان وضيفه جنوى، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان سيرو، لحساب الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

أضاع لاعبو ميلان العديد من الفرص أمام المرمى، ليهدر الفريق نقطتين ثمينتين في مشوار المنافسة على المربع الذهبي.

وبهذا التعادل، وصل ميلان إلى النقطة 23 بالمركز الثامن، فيما رفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة ويقفز للمركز الـ13.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي المربع الذهبي ملعب سان سيرو بالدوري الايطالي الروسونيري

مواد متعلقة

هل سدد كهربا ركلة الجزاء بدون إذن؟ الشناوي يجيب

الشناوي: مصلحة الأهلي فوق كل شيء وهدفنا إسعاد الجمهور

أول تعليق من الشناوي بعد المشادة مع جمهور الأهلي عقب مباراة باتشوكا

بقاضية أبراهام، ميلان يخطف فوزا قاتلا من النجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

هل سدد كهربا ركلة الجزاء بدون إذن؟ الشناوي يجيب

4 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق في مستشفى بحدائق القبة

عمرو أديب: وصلنا لمرحلة الأهلاوية بيهاجموا الرمز والكيان وبيشتموا اللعيبة (فيديو)

رتب مشهدا سينمائيا لنفي الشبهة، حيثيات حكم حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

أول تعليق من الشناوي بعد المشادة مع جمهور الأهلي عقب مباراة باتشوكا

السيسي: لا أخدت مال حد ولا يدي اتعاصت بدم حد

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

السيسي: معرفش الكدب أبدا ومخدناش قرش من الدولة للعاصمة الإدارية

منوعات

المزيد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (2 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية