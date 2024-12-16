ميلان يفشل في الفوز على جنوى بالدوري الإيطالي

سيطر التعادل السلبي على مباراة ميلان وضيفه جنوى، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان سيرو، لحساب الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

أضاع لاعبو ميلان العديد من الفرص أمام المرمى، ليهدر الفريق نقطتين ثمينتين في مشوار المنافسة على المربع الذهبي.

وبهذا التعادل، وصل ميلان إلى النقطة 23 بالمركز الثامن، فيما رفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة ويقفز للمركز الـ13.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.