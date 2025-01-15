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رياضة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام بولونيا

إنتر ميلان يسقط في
إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام بولونيا ، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة إنتر ميلان أمام ضيفه بولونيا، بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، المؤجل من الجولة 19 بالدوري الإيطالي.

تقدم بولونيا بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق سانتياجو كاسترو، ثم تعادل إنتر ميلان في الدقيقة 19 عن طريق دينزل دومفريز، وخطف اللاعب لاوتارو مارتينيز هدف التقدم الثاني للإنتر في الدقيقة 1+ 45. 

وفي الشوط الثاني نجح فريق بولونيا في تسجيل هدف التعادل الثاني عن طريق إيميل هولم في الدقيقة 64 

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا للقاء بولونيا، وعاد الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر، إلى خط هجوم النيراتزوري بعدما غاب لعدة أيام بسبب الإصابة، ليشكل ثنائية في الهجوم مع لاوتارو مارتينيز.

بولونيا الايطالي، فيتو
بولونيا الايطالي، فيتو

تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام بولونيا بتشكيل يضم كلا من:

سومير، دارميان، دي فري، باستوني، دومفريس، باريلا، أصلاني، زيلينسكي، ديماركو، تورام، لاوتارو.

تشكيل بولونيا في مواجهة إنتر ميلان

في المقابل يدخل فريق بولونيا مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

سكوروبسكي، هولم، بوكيما، كاسيلي، ليكوجيانيس، مورو، فريلير، أورسوليني، أودجارد، ندوي، كاسترو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة حصد إنتر ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد بولونيا إلى 30 نقطة في المركز الثامن 

 

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