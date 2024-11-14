رسميا، كلاوديو رانييري مديرا فنيا جديدا لفريق روما الإيطالي

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس، رسميا، عن تعيين كلاوديو رانييري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري (2024-2025)، مع منحه دور المستشار الرياضي للفريق عقب نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يتولى رانييري المسؤولية خلفا للمقال إيفان يوريتش، ليصبح بالتالي رابع مدرب يقود ذئاب العاصمة الإيطالية، خلال العام الجاري بعد جوزيه مورينيو ودانيلي دي روسي.

ويحتل روما حاليا المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة من أول 12 جولة.

إعلان روما عن تدريب رانييري للفريق

وكتب روما، في بيان عبر موقعه الرسمي: "ولد في روما ولطالما كان رومانيستا، رانييري ارتدى قميص الجيالوروسي كلاعب خلال موسم 1973-1974".

وأضاف: "لقد سبق أن درب الفريق مرتين من قبل عامي بين عامي 2009 و2011، وفي 2019 أيضا، هو رمز حقيقي لقيم النادي، وواحد من أكثر شخصيات روما التي تحظى بالاحترام عالميا".

يذكر أن رانييري يعرف دائما بتتويجه بلقب البريميرليج التاريخي موسم (2015- 2016) رفقة ليستر سيتي.