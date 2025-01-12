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رياضة

روما يخطف تعادلا مثيرا من بولونيا 2/2 بالدوري الإيطالي (صور)

روما
روما

تعادل فريق روما مع نظيره بولونيا بهدفين لك فريق في اللقاء الذي جمع بينهم  مساء اليوم الأحد، على ملعب “ريناتو دال آرا” ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي

وافتتح التسجيل لفريق روما اللاعب  سالماكرز في الدقيقة 58، ثم في الدقيقة 61 نجح دالينجا من ادراك التعادل لبولونيا، وبعد مرور 4 دقائق تقدم بولونيا في المباراة عن طريق فيرجسون من ركلة جزاء، والدقيقة الثامنة من الوقت البدل الضائع تمكن دوبياك من احراز التعادل لروما من ركلة جزاء. 

تشكيل روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني، هوملز، نديمبا ندياكا

خط الوسط: سايليمايكرز، كوني، باريديس، أنجيلينو، بيليجريني 

خط الهجوم: ديبالا، دوبفيك

تشكيل بولونيا ضد روما في الدوري الإيطالي

حارسة المرمى: سكوبوفسكي

خط الدفاع: بوش، بويكاما، لوكومي، ميراندا

خط الوسط: مورو، فريولر، أوديغارد

خط الهجوم: ندويو، كاسترو، كارلسون

 

 

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روما بولونيا الدوري الإيطالي

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