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محافظات

تنطلق 18 يناير المقبل.. ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

أعلنت محافظة القليوبية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي تبدأ 18 يناير المقبل وتنتهي 23 من نفس الشهر بمعدل مادتين يوميا على أن تبدأ الامتحانات العملية 5 يناير المقبل.

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جدول امتحانات  الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

 

 تستعرض فيتو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية والجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بعد إضافة المواد خارج المجموع.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

 

أوضح المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية أنه تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية  كالتالي: 
السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 
الاثنين  : 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 
الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 
الأربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 
الخميس: 23 يناير  2025 الجبر والإحصاء ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة 
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية بالقليوبية 

أشار محافظ القليوبية أنه من المقرر أن تبدأ  امتحانات الصف الثالث الإعدادي للمواد العملية كالتالي: 
الأحد 5 يناير 2025 اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات ساعة ونصف 
عملي تربية رياضية للمدارس الرياضية.
الخميس 9 يناير 2025 ساعتان اللغة الأجنبية الأولى المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات.
الأربعاء 1 يناير 2025 امتحان مادة الأنشطة الاختيارية والزمن ساعة تقويم عملي لكل مادة مختارة.

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الشهادة الاعدادية بالقليوبية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية محافظة القليوبية

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