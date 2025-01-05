تنطلق 18 يناير المقبل.. ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي تبدأ 18 يناير المقبل وتنتهي 23 من نفس الشهر بمعدل مادتين يوميا على أن تبدأ الامتحانات العملية 5 يناير المقبل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

تستعرض فيتو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية والجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بعد إضافة المواد خارج المجموع.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

أوضح المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية أنه تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية كالتالي:

السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف

التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية

الاثنين : 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان

الدراسات الاجتماعية ساعتان

الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان

التربية الدينية ساعة ونصف

الأربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان

التربية الفنية ساعتان

الخميس: 23 يناير 2025 الجبر والإحصاء ساعتان

الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية بالقليوبية

أشار محافظ القليوبية أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي للمواد العملية كالتالي:

الأحد 5 يناير 2025 اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات ساعة ونصف

عملي تربية رياضية للمدارس الرياضية.

الخميس 9 يناير 2025 ساعتان اللغة الأجنبية الأولى المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات.

الأربعاء 1 يناير 2025 امتحان مادة الأنشطة الاختيارية والزمن ساعة تقويم عملي لكل مادة مختارة.

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