122 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية السبت

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية انتهاء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول محافظة القليوبية، التي من المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، حيث يؤدي هذا العام العام 122636 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأكدت المديرية بيان لها اليوم أن الامتحانات الشهادة الإعدادية بـ القليوبية، ستُجرى وفق نموذج امتحاني موحد لجميع طلاب المحافظة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح وتقدير الدرجات فور انتهاء الامتحانات يوم 23 يناير 2025، لضمان إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

تأمين أسئلة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

فيما عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم، اجتماعا بمسئولي الإدارات التعليمية القائمين على تأمين اسئلة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية وذلك لمناقشة خطة التأمين المقررة لأعمال توزيع الأسئلة للشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول دور يناير 2025، من مقر توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية حتى وصولها للجان سير الامتحانات على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.