مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد تعديل الجدول

أعلنت محافظة القليوبية عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بعد تعديل جدول الامتحانات وإضافة المواد خارج المجموع علي أن تبدأ الامتحانات 18 يناير المقبل وتنتهي 23 من نفس الشهر بمعدل مادتين يوميا علي أن تبدأ الامتحانات العملية 5 يناير المقبل

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أوضح المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية أنه تم تعديل الجدول المعلن مسبق ضمن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من ال9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية كالتالي:

السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف

التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية

الاثنين : 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان

الدراسات الاجتماعية ساعتان

الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان

التربية الدينية ساعة ونصف

الاربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان

التربية الفنية ساعتان

الخميس: 23 يناير 2025 الجبر والاحصاء ساعتان

الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية

أشار محافظ القليوبية أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية كالتالي:

الاحد 5 يناير 2025 اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات ساعة ونصف

عملي تربية رياضية للمدارس الرياضية

الخميس 9 يناير 2025 ساعتان اللغة الأجنبية الأولي المستوي الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات

الاربعاء 1 يناير 2025 امتحان مادة الأنشطة الاختيارية والزمن ساعة تقويم عملي لكل مادة مختارة

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