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مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد تعديل الجدول

جدول امتحانات الاعدادية
جدول امتحانات الاعدادية 2024 بالقليوبية،فيتو

أعلنت محافظة القليوبية عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بعد تعديل جدول الامتحانات  وإضافة المواد خارج المجموع علي أن تبدأ الامتحانات 18 يناير المقبل وتنتهي 23 من نفس الشهر بمعدل مادتين يوميا علي أن تبدأ الامتحانات العملية 5 يناير المقبل

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مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
أوضح المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية أنه تم تعديل الجدول المعلن مسبق ضمن  مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من ال9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية  كالتالي: 
السبت: 18 يناير  2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 
الاثنين  : 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 
الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 
الاربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 
الخميس: 23 يناير  2025 الجبر والاحصاء ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة 
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية

أشار محافظ القليوبية أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية كالتالي: 
الاحد 5 يناير 2025 اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات ساعة ونصف 
عملي تربية رياضية للمدارس الرياضية 
الخميس 9 يناير 2025 ساعتان اللغة الأجنبية الأولي المستوي الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات 
الاربعاء 1 يناير 2025 امتحان مادة الأنشطة الاختيارية والزمن ساعة تقويم عملي لكل مادة مختارة

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