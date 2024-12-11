خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهاة الإعدادية بالقليوبية

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية «شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي» والتي من المقرر أن تنطلق اعتبارا من 11 يناير 2025 المقبل علي أن تنتهى جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 لمدة أسبوعين.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 2025

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 2025 «شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي» كالتالي:





أوضح محافظ القليوبية أنه أصدر تعليمات لمسئولي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالاستعداد التام لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية 2025» والعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

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