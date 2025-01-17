127 جمعية ومؤسسة أهلية توزع 18 ألف وجبة جاهزة في الدقهلية

أعلنت مديرية الـتضامن بالدقهلية قيام 127 جمعية ومؤسسة أهلية بتوزيع 18475 وجبة جاهزة على المستحقين من الأسر والفئات الأولى بالرعاية خلال النصف الأول منذ بدء شهر يناير الجاري.

وجاء ذلك في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لـ الأسر الأولي بالرعاية وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية.

127 جمعية ومؤسسة أهلية توزع 18475 وجبة جاهزة

وتابعت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي نشاط الجمعيات الأهلية خلال النصف الأول من يناير الجاري والذي يتزامن مع شهر رجب.

وقامت 127 جمعية ومؤسسة اهلية توزيع 18475 وجبة جاهزة علي المستحقين من الأسر والفئات الأولى بالرعاية المسجلة بتلك الجمعيات تحت إشراف الإدارات والوحدات الاجتماعية على مستوى محافظة الدقهلية.

توزيع أكثر من 30 ألف وجبة ساخنة شهريا

جدير بالذكر أنه تم إطلاق تلك المبادرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لتوزيع أكثر من 30 ألف وجبة ساخنة شهريا لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبئ عنهم وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه سيتم تجهيز وجبات رمضانية أخرى لتوزيعها يوميا على الصائمين بالمناطق الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان القادم.

تقديم الخدمات العاجلة للمستحقين

وأضافت "جلالة" أن أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية ودعم الفئات الأكثر احتياجا اجتماعيا واقتصاديا، مشيرة إلى تقديم الخدمات العاجلة للمستحقين على مدار العام بالإضافة إلى تكثيف حملات طرق الأبواب لدعم الأسر الاولى بالرعاية بالمناطق النائية والمحرومة والأشد احتياجا داخل المحافظة بالتنسيق مع كافة منظمات العمل الأهلي.

رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل والأكثر احتياجا

كما ذكرت أن محافظة الدقهلية شهدت خلال الآونة الأخيرة عدة فعاليات نظمتها الجمعيات الأهلية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل والأكثر احتياجا خاصة بالمناطق النائية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال القوافل التنموية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية تضامن الدقهلية ومنظمات العمل الاهلي على مستوى المحافظة.

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