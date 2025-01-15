مرضى بلا حماية!

منذ أن اندلع الغلاء عندنا، والجميع يتبارى في رفع الأسعار.. وقد حاولت الحكومة إقناع تجار السلع الغذائية تحديدا وأصحاب المخابز بعدم المغالاة في رفع الأسعار، لكنها لم تفعل ذلك بالنسبة للمرضى الذين يعانون الآن ومنذ عامين من رفع الأطباء قيمة الكشف، ورفع معامل التحاليل ومراكز الأشعة من رفع أسعارهم.. وإذا كانت شركات الأدوية لا ترفع أسعارها إلا بموافقة الحكومة فإن أمر التحاليل والإشعات يحتاج ذلك أيضا.



لا يصح أن تترك الحكومة المرضى تحت رحمة أصحاب معامل التحاليل ومراكز الأشعة على هذا النحو، خاصة وأن منهم من اشتروها مؤخرا وقاموا برفع الأسعار فورا ليستردوا ما دفعوه ثمنا للاستحواذ عليها في أقصر وقت ممكن.

لقد قاطعت ثلاث نقابات، هى نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين ثلاثا من معامل التحاليل ومراكز الأشعة الشهيرة، وأوقفت العمل معها والتزمت الحكومة الصمت، ولم تتدخل وزارة الصحة لتفعل شيئا، رغم أن واجبها الأساسي هو الحفاظ على صحة أبناء الوطن.



لقد وافقت الحكومة مؤخرا لشركات الأدوية على رفع أسعار عشرات من الأدوية، ورفع وما زال يرفع الأطباء أجرة الكشف على المرضى، وها هى معامل التحاليل ومراكز الأشعة تعالى هى الأخرى برفع أسعار خدماتها للمرضى..

فمن أين للمرضى من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة بتكلفة الرعاية الصحية؟ أم إنهم عليهم أن يقبلوا بمعاناتهم في صمت في انتظار الموت ما دامت الحكومة لا تفعل شيئا لحمايتهم وتتركهم فريسة سهلة لأصحاب معامل التحاليل ومراكز الأشعة؟!



وللعلم فإن التحاليل والإشعات لم تعد ترفا للمرضى يمكن الاستغناء عنها وإنما أضحى كل الأطباء يعتمدون عليها لتشخيص الأمراض ومتابعة تطور الحالة المرضية للمرضي.



وللعلم أيضا إن واجب وزارة الصحة ليس مجرد ضمان تقديم خدمة جيدة للمرضى وإنما أن تكون تكلفتها مناسبة يقدرون على دفعها، ما دمنا نحتاج وقتا ليس بالقصير لتوسيع منظومة التأمين الصحى.

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