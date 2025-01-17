صلاح يتصدر وهالاند يطارده، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 21

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل محمد صلاح نجم ليفربول تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 21

محمد صلاح ليفربول 18 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفًا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 15 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفًا

كريس وود نوتينغهام فورست 13 هدفًا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 9 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 8 أهداف

راؤول خيمينيز فولهام 8 أهداف

لويس دياز ليفربول 8 أهداف

وواصل ليفربول تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 21

1 ليفربول 47 نقطة

2 آرسنال 43 نقطة

3 نوتينجهام فورست 41 نقطة

4 نيوكاسل يونايتد 38 نقطة

5 تشيلسي 37 نقطة

6 مانشستر سيتي 35 نقطة

7 أستون فيلا 35 نقطة

8 بورنموث 34 نقطة

9 برايتون 31 نقطة

10 فولهام 30 نقطة

11 برينتفورد 28 نقطة

12 مانشستر يونايتد 26 نقطة

13 وست هام يونايتد 26 نقطة

14 توتنهام هوتسبير 24 نقطة

15 كريستال بالاس 24 نقطة

16 إيفرتون 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 16 نقطة

18 إبسويتش تاون 16 نقطة

19 ليستر سيتي 14 نقطة

20 ساوثهامبتون 6 نقاط



وعلى صعيد متصل أعلن الإعلامي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في السوق الأوروبية، عن توقيع عمر مرموش المهاجم الدولي المصري ولاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 5 مواسم، بداية من انتقالات يناير الحالي.

فابريزيو رومانو كشف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الاتفاق النهائي تم بين مانشستر سيتي وفرانكفورت، ومرموش وافق على اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا.

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