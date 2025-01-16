بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يخسر من برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

خسر فريق إبسويتش تاون من نظيره برايتون بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بورتمان رود ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي برايتون ميتوما في الدقيقة 59 وروتو في الدقيقة 82.

وشارك المحترف المصري سام مرسي ضمن فريق إبسويتش تاون في مباراته ضد برايتون، بعدما جاء بديلا في الدقيقة 71.

تشكيل إبسويتش أمام برايتون

تشكيل برايتون أمام إبسويتش

القناة الناقلة لمباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون

ومن المقرر أن تنقل مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الإنجليزي.

موقف إيبسويتش تاون وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق برايتون المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 29.

بينما يتواجد فريق إيبسويتش تاون في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 10 مواجهات وتسجيل 20 هدفًا وتلقي 35.

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