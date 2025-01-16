طوفان الدولار، تنصيب ترامب يقود العملة الأمريكية إلى أعلى قيمة لها منذ 55 عاما

تسبب قرب عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، يوم 20 يناير الجاري، وتلاشي آمال خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، في بلوغ الدولار أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، في ظل توقعات بتواصل هذه القوة بفعل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية نحو 10% من أدنى مستوياته أواخر سبتمبر الماضى، ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين.

وجاءت معظم المكاسب منذ فوز ترامب بانتخابات نوفمبر الماضي، إذ سارع المستثمرون إلى إعداد محافظهم لسياسات الإدارة الجديدة في التجارة والرسوم الجمركية، والتي من المتوقع أن تقدم دعمًا للدولار في الأمد القريب بينما تضغط على الاقتصادات والعملات الأخرى.

وفي إشارة قوية إلى أهمية السياسات المتعلقة بالدولار لإدارة ترامب القادمة إلى البيت الأبيض، قال سكوت بيسنت الذي عينه ترامب وزيرًا للخزانة، إنه سيضمن بقاء الدولار عملة الاحتياطي في العالم.

تنصيب ترامب يمنع الدولار من الهبوط أمام العملات الأخرى

وأشار متعاملون، إن تنصيب ترامب الإثنين المقبل، هو أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع هبوط العملة الخضراء، في حين ارتفع الدولار بسبب التوقعات بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، إلا أن تفاصيلها لا تزال غير واضحة.

وقال جون فيليس رئيس قطاع العملات الأجنبية والإستراتيجية الكلية للأمريكتين لدى "في بي إن واي ماركتس" إنه غير معروف كيف ستكون مدى قوتها أو كثافتها أو مداها أو ارتفاعها" مشيرًا إلى أن الوضوح على هذه الجبهات قد يؤدي إلى تعزيز الدولار بشكل أكبر، مما يجعل الرهان على تراجعه أمرا محفوفا بالمخاطر.

وذكرت وحدة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا، أنه مقابل سلة مرجحة من عدة عملات، كان الدولار هو الأكثر مبالغة في قيمته منذ 55 عامًا.

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