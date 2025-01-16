الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طوفان الدولار، تنصيب ترامب يقود العملة الأمريكية إلى أعلى قيمة لها منذ 55 عاما

الدولار الأمريكى،
الدولار الأمريكى، فيتو

تسبب قرب عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، يوم 20 يناير الجاري، وتلاشي آمال خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، في بلوغ الدولار أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، في ظل توقعات بتواصل هذه القوة بفعل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

 

أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية نحو 10% من أدنى مستوياته أواخر سبتمبر الماضى، ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين.

 

وجاءت معظم المكاسب منذ فوز ترامب بانتخابات نوفمبر الماضي، إذ سارع المستثمرون إلى إعداد محافظهم لسياسات الإدارة الجديدة في التجارة والرسوم الجمركية، والتي من المتوقع أن تقدم دعمًا للدولار في الأمد القريب بينما تضغط على الاقتصادات والعملات الأخرى.

 

وفي إشارة قوية إلى أهمية السياسات المتعلقة بالدولار لإدارة ترامب القادمة إلى البيت الأبيض، قال سكوت بيسنت الذي عينه ترامب وزيرًا للخزانة، إنه سيضمن بقاء الدولار عملة الاحتياطي في العالم.

 

تنصيب ترامب يمنع الدولار من الهبوط أمام العملات الأخرى

وأشار متعاملون، إن تنصيب ترامب الإثنين المقبل، هو أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع هبوط العملة الخضراء، في حين ارتفع الدولار بسبب التوقعات بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، إلا أن تفاصيلها لا تزال غير واضحة.

 

وقال جون فيليس رئيس قطاع العملات الأجنبية والإستراتيجية الكلية للأمريكتين لدى "في بي إن واي ماركتس" إنه غير معروف كيف ستكون مدى قوتها أو كثافتها أو مداها أو ارتفاعها" مشيرًا إلى أن الوضوح على هذه الجبهات قد يؤدي إلى تعزيز الدولار بشكل أكبر، مما يجعل الرهان على تراجعه أمرا محفوفا بالمخاطر.

 

وذكرت وحدة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا، أنه مقابل سلة مرجحة من عدة عملات، كان الدولار هو الأكثر مبالغة في قيمته منذ 55 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار مؤشر الدولار ترامب العملة الأمريكية تنصيب ترامب رسوم جمركية

مواد متعلقة

بعد غزة، وكالة أمريكية تكشف عن توجه ترامب لصفقة وقف الحرب في أوكرانيا

عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لديه رؤية لشرق أوسط جديد

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية

الصين تدعو لحل أزمة الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية بالتشاور والحوار
ads

الأكثر قراءة

السر في الدولارات المخفية، إحالة أحمد أبو زيد للمحاكمة العاجلة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

الداخلية تكشف تفاصيل قضية أحمد أبو زيد

فابريزيو رومانو يعلن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم

حكام مباريات الجمعة في كأس مصر

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين إيبسويتش تاون وبرايتون بالشوط الأول

الزمالك يسخر من هزيمة فريق جوميز 0/9 في الدوري السعودي أمام الهلال

عمر مرموش يكشف قصة رفضه اللعب لمنتخب كندا ومعاناته مع نادي فولفسبورج

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

منوعات

المزيد

من بينهم مصري، السعودية تعدم 3 أشخاص في قضايا مختلفة

هروب دب من محمية يثير ذعرًا في تركيا

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية الخميس

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية رجل الدين في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

الإفتاء توضح بيان المراد بالنصيحة في حديث النبي «الدين النصيحة»

المزيد
الجريدة الرسمية