بايدن في خطاب الوداع يحذر من خطورة "أوليجارشية تتشكل في أمريكا"

أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، اليوم الخميس، في خطاب الوداع، عن شعوره بالقلق إزاء التركيز الخطير للسلطة في أيدي قلة من فاحشي الثراء.

وأوضح بايدن في خطاب الوداع لبايدن قبل تسليمه السلطة لدونالد ترامب في 20 يناير الجاري، قائلًا "نرى مخاطر في تركيز التكنولوجيا والسلطة والثروة في أيدي قلة".

وأشار بايدن إلى أنه كان حريصًا على الانتقال السلمي للسلطة في أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.