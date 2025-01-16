استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة و4 مراقبين في امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية2025، قرر محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة بإدارتي الحسينية التعليمية والعاشر من رمضان وأربعة ملاحظين وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة وذلك لقيام طالبين بتصوير امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالمحمول ومحاولة الغش في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس.

تصوير امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالمحمول

وكانت غرفة العمليات المشكلة بمعرفة المديرية قد توصلت إلى رقم اللجنة ورقم الجلوس الخاص بالطالبين من خلال الباركود السري الموجود على ورقة الأسئلة ولم يستغرق ذلك الأمر سوى خمس دقائق، وتمت إحالتهم إلى الشئون القانونية وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2008 ومن ثم تم تحويل الطالبان للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وتم تحريز أجهزة المحمول الخاص بالطالبين لتطبيق القرار الوزاري ٣٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

كذا تم استبعاد رئيس اللجنة والتحقيق معه ومع الملاحظين بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بانضباط الطلاب داخل اللجان ومنع اصطحاب المحمول أو أي أجهزة الكترونية داخل اللجنة مطلقًا حرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.

تباين ردود الأفعال على امتحان الجبر والإحصاء

الشهادة الإعدادية 2025، وتباينت ردود أفعال الطلاب تجاه مستوى امتحان الجبر والإحصاء (الفصل الدراسي الأول) ما بين فرح ودموع، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط وأجمع البعض الآخر على صعوبة المادة بدعوى أن معظم الأسئلة غير مباشرة.

وقالت الطالبة “رويدا محسن ” بإحدى لجان الزقازيق: إن «امتحان الجبر كان سهل بس فيه نقاط صعبة وفيه أسئلة غير مباشرة.. وعمومًا كان كويس لحد ما».

وسادت حالة من الغضب اليوم الخميس بين أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة بسبب شكواهم من وجود حالات غش جماعى داخل بعض لجان الامتحانات بالشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية وقيام الطلاب باستخدام أجهزة الاتصال الحديثة في عمليات الغش.

تعليم الشرقية تنفي حدوث غش جماعي

ونفى محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ما تردد بشأن وجود حالات غش جماعي في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة للمراقبين في هذا الشأن ويتم سحب أجهزة المحمول من الطلاب قبل دخولهم اللجان مباشرة، مشيرا إلى أن قوات الأمن متواجدة بشكل مكثف أمام لجان الإعدادية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ولن يسمح بوجود أي حالات غش جماعي على الإطلاق قائلا: "هناك عقوبات رادعة للمخالفين".

149 ألفا و285 طالبا بالشرقية يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وانطلقت اليوم الخميس، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، الفصل الدراسي الأول (المواد المضافة للمجموع)، حيث يتقدم للامتحانات 149 ألفا و285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة بنطاق المحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025

وتنشر "فيتو" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أن اعتمدها المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

البداية بمادة الجبر والإحصاء

وبدأت الامتحانات (المواد المضافة للمجموع) صباح اليوم الخميس بمادة الجبر والإحصاء فترة أولى، واليوم الثاني هو السبت الموافق 18 يناير، يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية والخط والاملاء، واليوم الثالث الإثنين 20 يناير يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية، واليوم الرابع الثلاثاء 21 يناير، يؤدي الطلاب مادة الهندسة، واليوم الخامس الأربعاء 22 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 23 يناير مادة العلوم.

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