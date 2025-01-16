الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قوافل بيطرية لفحص وعلاج الخيول والأبل بنزلة السمان (صور)

تحصين الخيول
تحصين الخيول

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري لفحص وعلاج الخيول والأبل بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم لخدمة الأفواج السياحية بالمنطقة الأثرية وذلك تنفيذا لفعاليات البرنامج الوطني "معا لحماية الخيول والإبل" بالتعاون بين وزارات الزراعة والسياحة والآثار.

أسفرت القافلة البيطرية عن علاج ١٧٢٠ حيوان من الخيول والأبل، وعلاج ٣٤٢ خيل من نزلات البرد والنزلات الشعبية، وعلاج ١١٧ خيل من التهابات المفاصل والعرج، وعلاج ٣٢٠ جمل ضد الطفيليات، وعلاج ٢٤٣ من الخيول والإبل من أمراض سوء التغذية والضعف العام.
 

كما تمكنت القافلة من علاج ٢٥٧ حيوان من الأمراض الباطنية، وتجريع ٤٠٠ رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، ورش ٥٠٠ رأس ضد الطفيليات الخارجية وعلاج  ٣٦ حاله خيول من الجراحات البسيطة وعلاج للحافر.
 كما قامت مديرية الطب البيطري بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية المربيين عن اهم امراض الخيول والابل والرعاية الصحية السليمة وكيفية التعامل معهم.
 

تطبيق فعاليات البرنامج بصفة دورية ومستمرة

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بضرورة الاستمرار في تطبيق فعاليات البرنامج بصفة دورية ومستمرة بجميع المواقع الأثرية بالمحافظة لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك قوافل بيطرية تجوب كافة المناطق الأثرية وتقوم بالكشف على الحيوانات الأليفة الموجودة بها، بجانب تخصيص بعض العيادات المتنقلة بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب البيطري الطفيليات الخارجية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار القافلة البيطرية قوافل بيطرية محافظ الجيزة محافظة الجيزة مدير مديرية الطب البيطري

مواد متعلقة

كوارث معامل التحاليل.. نتائج خاطئة تقلب حياة المواطنين.. والإهمال يهدد صحة المرضى.. الضحايا يكشفون رحلة التشخيص الخاطئ وكيفية اكتشافه

كيف استعدت الجيزة لامتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية

البدء في تشجير الطريق الدائري بنطاق المريوطية واللبيني وعمرو بن العاص

محافظة الجيزة تضبط 3.5 طن من المواد الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية

افتتاح مصاعد كهربائية جديدة بكوبرى المشاة بمنطقة المطار بالجيزة للتسهيل على المواطنين

فرحة طلاب ثانية ثانوي بامتحان التاريخ: سهل جدًّا واللي مذاكرش يحله (فيديو)

أخبار مصر اليوم،القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة

إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي
ads

الأكثر قراءة

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

أسعار الألماس في الصاغة اليوم الخميس 16 يناير 2025

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

حقيقة تسريب امتحان الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

4331 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

منوعات

المزيد

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات

العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

ترامب يدرس تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره بين 60 و90 يوما

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية