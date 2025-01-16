صحيفة بريطانية: نجاح ترامب بصفقة غزة تأييد لنظرية الرجل المجنون في العلاقات الدولية

تناول مقال في صحيفة "التليجراف" البريطانية، اليوم، نجاح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في فرض اتفاق وقف إطلاق النار غزة، معتبرة أنه انتصار سياسي له قبل تنصيبه رسميا.

غزة أول انتصار في عهد ترامب الجديد

وقال كاتب المقال، تيم ستانلي، "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أول انتصار في عهد ترامب الجديد".

واستهل مقاله في صحيفة "التليجراف" البريطانية قائلا: بالإشارة إلى أن عهد ترامب الجديد قد يبدأ بنجاح سياسي كبير، ممثلًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أن يدخل البيت الأبيض.

وأكد الكاتب، أن التوصل للاتفاق قبل أداء ترامب اليمين الدستورية الإثنين المقبل، "ليس مجرد حظ سعيد، بل إنه تأييد لنظرية الرجل المجنون في العلاقات الدولية"، وأن ذلك قد يكون له دور في تحريك السياسة الدولية بطريقة لم ينجح فيها سلفه جو بايدن.

دور مبعوث ترامب في اتفاق وقف إطلاق النار

وتابع، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، "فشل في توفير الضغط الكافي للتوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة على الإسرائيليين"، وهذا ما يجعل دور ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، رائعًا للغاية، وفقًا للكاتب الذي يبيّن أن ويتكوف "بذل قصارى جهده لإجبار بنيامين نتنياهو على الموافقة".

واستطرد، أن "المسئولين العرب يرون أن ويتكوف فعل الكثير لإقناع نتنياهو، في اجتماع واحد أكثر مما فعله بايدن خلال عام كامل".

غزة، فيتو

وأشار إلى أن "الإجماع الإعلامي" بأن ترامب "لا يزال يشك في نتنياهو بعد أن اعترف بفوز بايدن في عام 2020"، مدللًا على ذلك بمشاركة ترامب مؤخرًا لمقطع فيديو مثير للجدل يتضمن شتائم ضد نتنياهو.

ولفت، إلى أنه من المفارقة "أن جمهوريًا "ترامب" هو من أوقف الصراع الذي بدأ في عهد ليبرالي "بايدن".

وعقد مقارنات مع فترات سابقة لرؤساء أمريكيين مثل رونالد ريجان، ويبرز كيف استطاع ترامب التوصل إلى اتفاقات حتى قبل دخوله البيت الأبيض، مما يعزز صورته في السياسة الأمريكية والعالمية.

وختم: "أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق في هذه الحالة لأن كلا الجانبين يعرفان كيف يكون الرئيس القادم، وإلى أي مدى يمكن أن يكون ترامب شريرًا وعشوائيًا"، وهي صفات يراها "جيدة لزعيم عالمي".

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