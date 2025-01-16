توفير 498 فرصة عمل بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية توفير 498 فرصة عمل داخل 3 شركات بالمحافظة، عن طريق النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل الصادرة اليوم، ضمن وظائف وفرص عمل شهر يناير الجاري.

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تخصيص برامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل بمرتبات مجزية على النحو التالي:

وظائف خالية ببنها

أشار محافظ القليوبية إلى أن الوظائف الخالية متوفرة في مديرية للعمل ببنها، مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية، في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية، والجمعة والسبت، مٌشيرا إلى أنها تأتي في إطار المساعدة على مٌواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري بجانب توفير عمل أمن، من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

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