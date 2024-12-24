المؤبد لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعامل بمصنع نسيج لاتجاره في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

إحالة متهمين بالاتجار بالمخدرات إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم «عبد الله.إ.ح.ا» - 23 سنة - عامل بمصنع نسيج، في القضية رقم 14185 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2092 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/8/5 بدائرة قسم أول شبرا محافظة القليوبية أحرز جوهرين مخدرين (indazole carboxamides)، (الميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة ).

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