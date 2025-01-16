محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف بشبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالنسبة لأعمال الرصف التى تتم بشارع الخمسين بحي غرب شبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الطرق وشركة المقاولون العرب المسند إليها الأعمال بهدف تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة تيسيرا للحركة المرورية للمواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدن والقرى.

رصف شوارع شبرا الخيمة

وتشمل مرحلة الرصيف الحالية بشبرا الخيمة حيث يتم استكمال أعمال تكسير الاسفلت القديم بشارع الخمسين وعمار بن ياسر وابو المنجا اذ يتم أعمال التكسير للأسفلت القديم بشارع الخمسين بطول حوالي ١٩٠م ومتوسط عرض ٢٠م بالاضافة إلى الكشف عن مطابق الصرف الصحي لتعليتها بمستوى سطح الرصف كما يتم بشارع عمار بن ياسر توريد بلاط الانترلوك تمهيدا لأعمال التركيب بطول حوالي ٨٥م ومتوسط عرض ١٠م وفى شارع ابو المنجا يتم أعمال تكسير الاسفلت القديم بطول حوالي ٢٢٠ م ومتوسط عرض ٦ م.

محافظ القليوبية،يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية

وأكد محافظ القليوبية ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن واحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الأنترولوك، وأيضًا الرصف بالأسفلت بما ساهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.

الجدير بالذكر ان التكلفة الإجمالية لمشروع خطة الرصف حوالي 340 مليون جنيه، حيث سيتم الرصف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة تحت إشراف أساتذة من كليات الهندسة بجامعة بنها.

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