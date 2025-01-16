الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف بشبرا الخيمة

متابعة أعمال الرصف
متابعة أعمال الرصف بشبرا الخيمة، فيتو

 تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالنسبة لأعمال الرصف التى تتم بشارع الخمسين بحي غرب شبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الطرق وشركة المقاولون العرب المسند إليها الأعمال بهدف تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة تيسيرا للحركة المرورية للمواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدن والقرى.

تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

إحالة أوراق شخص إلى مفتي الجمهورية بتهمة القتل في القليوبية

رصف شوارع شبرا الخيمة 

وتشمل مرحلة الرصيف الحالية بشبرا الخيمة حيث يتم استكمال أعمال تكسير الاسفلت القديم بشارع الخمسين وعمار بن ياسر وابو المنجا اذ يتم أعمال التكسير للأسفلت القديم بشارع الخمسين بطول حوالي ١٩٠م ومتوسط عرض ٢٠م بالاضافة إلى الكشف عن مطابق الصرف الصحي لتعليتها بمستوى سطح الرصف كما يتم بشارع عمار بن ياسر توريد بلاط الانترلوك تمهيدا لأعمال التركيب بطول حوالي ٨٥م ومتوسط عرض ١٠م وفى شارع ابو المنجا يتم أعمال تكسير الاسفلت القديم بطول حوالي ٢٢٠ م ومتوسط عرض ٦ م.

محافظ القليوبية،يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية
وأكد محافظ القليوبية ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن واحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الأنترولوك، وأيضًا الرصف بالأسفلت بما ساهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.

الجدير بالذكر ان التكلفة الإجمالية لمشروع خطة الرصف حوالي 340 مليون جنيه، حيث سيتم الرصف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة تحت إشراف أساتذة من كليات الهندسة بجامعة بنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمن عطية حي غرب شبرا الخيمة غرب شبرا الخيمة محافظ القليوبية

مواد متعلقة

إحالة أوراق شخص إلى مفتي الجمهورية بتهمة القتل في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات أعلى وأسفل الطريق الدائري

جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد على شخص لاتهامه بقتل آخر

حصاد محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأييد حكم الإعدام للمتهمين بقتل شخص الأبرز
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

زيزو يحرز هدف الزمالك الأول في حرس الحدود بالدوري الممتاز

تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك لمباراة حرس الحدود بعد إصابة الونش

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، تعرف عليها

السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

إصابة 27 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

منوعات

المزيد

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية