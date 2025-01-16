الخميس 16 يناير 2025
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مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

الشرطة في سلوفاكيا،
الشرطة في سلوفاكيا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن شخصين لقيا حتفهما جراء هجوم شنه طالب باستخدام سكين على مدرسة في بلدة سبيشكاستارا في شرقي سلوفاكيا.

مقتل شخصين جراء هجوم بسكين داخل مدرسة في سلوفاكيا
 

ومن جانبه، ذكر موقع "تيراز" السلوفاكي، في تقرير له اليوم الخميس، أن الشرطة أكدت سقوط عدد من المصابين خلال الهجوم الذي وقع في إحدى المدارس.

ضحايا هجوم سلوفاكيا 


وأوضح الموقع السلوفاكي، أن أطقم الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث مباشرة، عقب تلقيها بلاغا فور وقوع الهجوم مباشرة.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة في بيان صادر عنها:" إن المراهق الذي نفذ الهجوم تم اعتقاله من قبل ضباط إنفاذ القانون".

وأضافت الشرطة في بيانها: "قمنا باعتقال المشتبه به الذي كان هاربا بعد وقت قصير من الحادث. القضية قيد التحقيق من قبل إدارة الجريمة المنظمة".

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سلوفاكيا هجوم بسكين إدارة الجريمة المنظمة

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