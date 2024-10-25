هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

أعلن المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية في مدينة سانت بطرسبورج عن اعتقال شخص شن هجوما بسكين في متجر في روسيا ، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

اعتقال شخص شن هجوما بسكين



وأوضح البيان أنه وفقا للبيانات الأولية، هاجم شخص زوار متجر "أوكي" حاملا سكين، مبينا أنه تم نقل 4 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى المستشفى حيث تلقوا الرعاية الطبية.

و تم اعتقال المشتبه به في مكان الحادث، ووفقا للبيان، فتحت لجنة التحقيقات قضية جنائية بتهمة الشروع بالقتل.

في الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات في موسكو، في مارس الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصا.

St.Petersburg, Russia ❗

🔪 Knife Attack 🔪

Today an unknown person attacked customers of the Okey hypermarket with a knife. Four people were injured!!!

The footage shows drops of blood all over the floor, people fussing and looking for a first aid kit. At the end of the video,… pic.twitter.com/qnc1aukivl — LX (@LXSummer1) October 25, 2024

داعش يقتل 144 شخصًا

وكانت روسيا تعرّضت في مارس الماضي لهجوم من تنظيم داعش استهدف قاعة حفلات في موسكو، في مارس الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصا.

وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورنيكوف حينها، إنه "خلال التحقيق تبين أن التحضيرات والتمويل والهجوم وانسحاب الإرهابيين تم التنسيق لها عبر الإنترنت من جانب أعضاء في جماعة ولاية خراسان"، وفق تعبيره.

أما داعش-خراسان، الذي يعرف باسم (ISIS-K)، هو فرع للتنظيم الإرهابي الذي ظهر لأول مرة في سوريا والعراق، حيث يأتي اسم "خراسان"، نسبة إلى اسم قديم للمنطقة التي تشمل أفغانستان وباكستان.