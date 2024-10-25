السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

هجوم بالسكين، فيتو
هجوم بالسكين، فيتو

أعلن المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية في مدينة سانت بطرسبورج عن اعتقال شخص شن هجوما بسكين في متجر في روسيا ،  ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

 اعتقال شخص شن هجوما بسكين


وأوضح البيان أنه وفقا للبيانات الأولية، هاجم شخص زوار متجر "أوكي" حاملا سكين، مبينا أنه تم نقل 4 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى المستشفى حيث تلقوا الرعاية الطبية.

و تم اعتقال المشتبه به في مكان الحادث، ووفقا للبيان، فتحت لجنة التحقيقات قضية جنائية بتهمة الشروع بالقتل.

في الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات في موسكو، في مارس الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصا.

داعش يقتل 144 شخصًا

وكانت روسيا تعرّضت في مارس الماضي لهجوم من تنظيم داعش استهدف قاعة حفلات في موسكو، في مارس الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصا.

وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورنيكوف حينها، إنه "خلال التحقيق تبين أن التحضيرات والتمويل والهجوم وانسحاب الإرهابيين تم التنسيق لها عبر الإنترنت من جانب أعضاء في جماعة ولاية خراسان"، وفق تعبيره.

أما داعش-خراسان، الذي يعرف باسم (ISIS-K)، هو فرع للتنظيم الإرهابي الذي ظهر لأول مرة في سوريا والعراق، حيث يأتي اسم "خراسان"، نسبة إلى اسم قديم للمنطقة التي تشمل أفغانستان وباكستان.

بعد تهديدات أمريكية لـ تايبيه بسبب روسيا، قدرات الجيش الكوري الشمالي وترتيبه عالميا

الحرب على غزة ولبنان، تحذيرات ورسائل قوية من السيسي لقادة روسيا والصين وإيران وفلسطين والكونجرس الأمريكي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الامن الفيدرالي الروسي الجيش الكوري الشمالي باكستان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تنظيم داعش

مواد متعلقة

بعد تهديدات أمريكية لـ تايبيه بسبب روسيا، قدرات الجيش الكوري الشمالي وترتيبه عالميا

إعصار يضرب مدينة ماغدان بشمال شرق روسيا ويؤدي إلى اختناقات مرورية

صحيفة أمريكية تزعم: روسيا قدمت للحوثي بيانات ساعدتهم في هجمات البحر الأحمر

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

إيران VS إسرائيل، ما هي القدرات العسكرية للجيشين؟

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد