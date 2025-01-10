الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

سلوفاكيا: روسيا ستمدنا بالغاز بمسار جديد بعد توقف الإمدادات عبر أوكرانيا

الغاز الروسي، فيتو
الغاز الروسي، فيتو

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اليوم الجمعة،  أن شركة "غازبروم" الروسية وعدت بتزويد سلوفاكيا بالغاز عبر مسارات أخرى بعد انتهاء عقد ترانزيت الوقود الأزرق الروسي عبر أوكرانيا.

 روسيا ستزود  سلوفاكيا بالغاز بمسار بعيدا عن أوكرانيا 
 

وقال فيتسو، في اجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون الأوروبية اليوم الجمعة، إن "مستودعات الغاز لدى شركة SPP ممتلئة ولن نسحب كميات منها قدر المستطاع، كما سنعمل على تعبئة مرافق التخزين هذه في إطار اتفاقنا مع شركة "غازبروم" التي قالت إنها ستمد الغاز بطريقة أخرى (ليس عن طريق أوكرانيا)".

وثمن رئيس الوزراء السلوفاكي مكانة روسيا كمورد وشريك موثوق، وقال إن روسيا كانت دائما ولا تزال شريكا موثوقا به ولم تخذل سلوفاكيا على عكس أوكرانيا.

إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا 

ومع بداية العام 2025، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بسبب رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت (النقل) الغاز مع موسكو.

وأعربت سلوفاكيا عن امتعاضها من موقف سلطات كييف، وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عن استعداد بلاده لمنع المساعدات المالية عن أوكرانيا إذا لم يتم حل قضية عبور الغاز.

وقدر فيتسو الضرر الذي يلحق ببلاده من فقدان ترانزيت الغاز الروسي بنحو 500 مليون يورو سنويا أو حتى مليار يورو إذا كانت أسعار الغاز أعلى من المستوى الراهن.

 

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روسيا أوكرانيا سلوفاكيا غازبروم كييف

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