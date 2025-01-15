الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد من الرعاية الصحية يتفقد تجهيزات مستشفى القنطرة شرق المركزي (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

قام وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة تفقدية لمستشفى القنطرة شرق المركزي في محافظة الإسماعيلية

وكيل تعليم الإسماعيلية: غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات

حملات مكبرة لإزالة أماكن النباشين بالإسماعيلية (صور)

 

ضم وفد الهيئة، الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عــام الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة، ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالفرع. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

الهدف من الزيارة 

تهدف الزيارة التي تم إجراؤها بمستشفى القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية إلى تقييم التجهيزات وأعمال التطوير بالمستشفى،استعدادًا لتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق خدمات المنظومة بالمحافظة، وقد شملت المتابعة الميدانية الوقوف على مستوى تقديم الرعاية الصحية، وفق أعلى معايير الجودة لمنتفعي المنظومة. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

تفقد أقسام المستشفى 

خلال الجولة، قام الوفد بزيارة الأقسام المختلفة بمستشفى القنطرة شرق المركزي في محافظة الإسماعيلية، بما في ذلك العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والصيدلية، وقسم الأشعة.  

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

تفقد كافة أعمال التطوير 

تم مراجعة كافة أعمال التطوير، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة وضمان جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة، تتماشى مع معايير الهيئة، وتحسن من إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية المتكاملة. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

الاستماع إلى شرح مفصل من مدير المستشفى 

كما استمع الوفد إلى شرح مفصل من الدكتور مينا حليم، مدير مستشفى القنطرة شرق، حول التجهيزات، وخطط العمل، والإجراءات المتبعة، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مؤكدين دعم الهيئة الكامل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور "أحمد السبكي"، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية القنطرة شرق مستشفى القنطرة شرق المركزي بمحافظة الإسماعيلية فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

حملات مكبرة لإزالة أماكن النباشين بالإسماعيلية (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية: غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات

سياحة الإسماعيلية تنظم ندوة بمناسبة عيد الأثريين (صور)

انطلاق مبادرة "بيئة نظيفة" بمنشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية
ads

الأكثر قراءة

أخطر من الأمطار، الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من هذه الظاهرة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين ببطولة العالم للرجال 2025 لـ كرة اليد

أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

ترامب يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة: تمت الصفقة

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

هل تتأثر أسعار الذهب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟، خبير يجيب

أزمة مفتعلة في خريطة "القرآن الكريم"..والنقابة تدعو "المسلماني" إلى التراجع..والأخير: لسنا في خدمة القراء..والمستمعون يلوحون بالمقاطعة

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

منوعات

المزيد

إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا موديل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقبل صيام رمضان من تارك الصلاة والزكاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى حسوما، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة الحاقة

النبي طلب قتلهم، علي جمعة يوضح سلوكيات الخوارج ويكشف سر نعي رسول الله لهم

المزيد
الجريدة الرسمية