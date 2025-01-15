وفد من الرعاية الصحية يتفقد تجهيزات مستشفى القنطرة شرق المركزي (صور)

قام وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة تفقدية لمستشفى القنطرة شرق المركزي في محافظة الإسماعيلية.

ضم وفد الهيئة، الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عــام الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة، ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالفرع.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

الهدف من الزيارة

تهدف الزيارة التي تم إجراؤها بمستشفى القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية إلى تقييم التجهيزات وأعمال التطوير بالمستشفى،استعدادًا لتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق خدمات المنظومة بالمحافظة، وقد شملت المتابعة الميدانية الوقوف على مستوى تقديم الرعاية الصحية، وفق أعلى معايير الجودة لمنتفعي المنظومة.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

تفقد أقسام المستشفى

خلال الجولة، قام الوفد بزيارة الأقسام المختلفة بمستشفى القنطرة شرق المركزي في محافظة الإسماعيلية، بما في ذلك العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والصيدلية، وقسم الأشعة.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

تفقد كافة أعمال التطوير

تم مراجعة كافة أعمال التطوير، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة وضمان جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة، تتماشى مع معايير الهيئة، وتحسن من إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية المتكاملة.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

الاستماع إلى شرح مفصل من مدير المستشفى

كما استمع الوفد إلى شرح مفصل من الدكتور مينا حليم، مدير مستشفى القنطرة شرق، حول التجهيزات، وخطط العمل، والإجراءات المتبعة، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مؤكدين دعم الهيئة الكامل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور "أحمد السبكي"، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل.



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