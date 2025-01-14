سياحة الإسماعيلية تنظم ندوة بمناسبة عيد الأثريين (صور)

نظمت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ندوة بمناسبة "عيد الأثريين" بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

أبرز محاور الندوة

تناولت الندوة التي نظمتها إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية أهمية هذا اليوم الذي يوافق ذكرى تقلد أول مصري رئاسة مصلحة الآثار المصرية، في خطوة هامة لتأكيد دور مصر في حماية تراثها الثقافي.

جانب من فاعليات الندوة،فيتو

أهمية الاحتفال بعيد الأثريين

وافتتح أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، الفعالية مؤكدًا على أهمية هذا الحدث في إبراز دور الأثريين في تنمية السياحة الثقافية.

جانب من فاعليات الندوة،فيتو

أهمية الحفاظ على التراث الأثري

وحاضر فس الندوة عدد من المتخصصين، من بينهم الدكتور مصطفى حسن مدير آثار الإسماعيلية، والدكتور هشام إسماعيل كبير الأثريين بالقنطرة وسيناء، والباحث إسلام نجم الدين، حيث سلطوا الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الأثري ودوره في دعم السياحة الثقافية، كما تم استعراض أبرز الاكتشافات الأثرية في المنطقة ومشاريع التطوير الحالية.

جانب من فاعليات الندوة،فيتو

التأكيد على دعم المواقع الأثرية

أكد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم المواقع الأثرية والترويج لها، بما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية بالمحافظة.

جانب من فاعليات الندوة،فيتو

وانتهت الندوة بعدة توصيات مهمة، أبرزها تعزيز الوعي بأهمية التراث، استثمار التكنولوجيا في التوثيق والحفريات، وتنظيم ورش عمل وجولات سياحية للمجتمع المحلي والزوار.



وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من قيادات العمل العام ومهتمين بالآثار، بالإضافة إلي عدد من الإعلاميين.



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