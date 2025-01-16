هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية تعقد الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية (صور)

عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية، التي تضم هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون وتنسيق الأعمال بين الهيئات الثلاث المعنية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

ترأس الاجتماع مديرو الأفرع: الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد بركات، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة كريستين مؤنس، مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمشاركة عدد من مديري الإدارات بالهيئات.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

الهدف من منظومة التأمين الشامل

استعرض الاجتماع الأهداف الرئيسية للمنظومة، والتي تتضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتسهيل الوصول إليها،وتم التأكيد على أهمية العمل الجماعي بين الهيئات الثلاث لتحقيق رؤية التأمين الصحي الشامل.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

تقديم عرض التحديات

بالإضافة إلى تقديم عرض للتحديات التي رصدتها الفروع، وبحثها وتقديم حلول مناسبة لتحسين الأداء وتجاوز العقبات، والتنويه عن اعتماد صيدليات خاصة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمعايير GAHAR.

وضع خطة عمل لتطوير آليات التنسيق مع الهيئات

كما تناول الاجتماع الذى أقيم بمقر فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية وضع خطة عمل تشمل تطوير آليات التنسيق بين الهيئات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يسعى إلى توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين في محافظة الإسماعيلية.

مما يبرز جهود اللجنة التنسيقية في تحسين نظام التأمين الصحي الشامل، ويعكس التزام الهيئات المعنية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

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